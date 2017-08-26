Гаджиев: «Возможно, «Арсенал» посчитал нас командочкой, набравшей всего два очка»

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал результат матча восьмого тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (1:0). Специалист допускает, что «пушкари» его команду недооценили.

«Удача к нам пришла, потому что о ней говорили перед игрой. Переиграть удалось, потому что были чуть более мобильны и организованы. А, может быть, «Арсенал» посчитал, что у нас командочка такая, с двумя очками. Они и Грозный обыграли, хорошую игру показали.

После этой игры будет полегче? Я так не думаю. У нас куча проблем, и игровых, и других. Потенциал у команды есть, который позволяет выигрывать такие матчи. Думаю, мы можем и выигрывать, и проигрывать. У нас все будет на этой дороге, путь тяжелый», – сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».

Пермяки продолжают оставаться на последнем месте в турнирной таблице.