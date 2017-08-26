Бундеслига. «Бавария» победила «Вердер», «Байер» и «Хоффенхайм» сыграли вничью и другие результаты

Состоялись очередные матчи второго тура немецкой Бундеслиги. Фаворит сезона «Бавария» в гостях без проблем победила «Вердер», а леверкузенский «Байер» не смог одолеть «Хоффенхайм».

В еще одном матче «Вольфсбург» справился с «Айнтрахтом».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 2-й тур

Айнтрахт – Вольфсбург – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Дидави, 22.

Аугсбург – Боруссия М – 2:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Финнбогассон, 1; 1:1 – Закария, 7; 1:2 – Вендт, 30; 2:2 – Кордова, 89.

Байер – Хоффенхайм – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Венделл, 32 (с пенальти); 1:1 – Крамарич, 47; 2:1 – Беллараби, 49; 2:2 – Ют, 70.

Вердер – Бавария – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Левандовски, 72; 0:2 – Левандовски, 75.

Штутгарт – Майнц – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Бадштубер, 53.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги