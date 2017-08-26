Райола хочет, чтобы «Милан» отдал капитанскую повязку Доннарумме

Футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, хочет видеть своего подопечного в качестве капитана «россонери». По его словам, такая договоренность была достигнута во время подписания контракта голкипера с клубом.

«Я рад, что Доннарумма остался в «Милане». Мы все уважаем его решение. Но замечу, что клуб обещал Джанлуиджи капитанскую повязку, и я не имею ничего против Леонардо Бонуччи, но мы хотим понять...» – сказал Райола.

Напомним, летом разыгралась настоящая трансферная драма с продлением контракта Джанлуиджи Доннаруммой, который хотел перейти в «Реал» по инициативе своего агента, но в итоге остался в Милане. Кроме улучшенных условий контракта Райола смог добиться от «Милана» подписание соглашения с братом Джанлуиджи – Антонио Доннаруммой, 27-летним вратарем.