Гвардиола: «Наполи» показывает лучший футбол в Италии»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о «Наполи», с которым его команда сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов.

«Нам предстоит сыграть против команды, которая показывает лучший футбол в Италии. Я говорю не о результатах команды. В Италии, где вся культура игры в футбол построена на действиях в защите, они держат заднюю линию в 40-ка метрах от лицевой, как во времена Арриго Сакки (тренировал «Милан» с 1987 по 1991 и 1996 по 1997 – прим. «Бомбардира»). Команда прекрасно действует с мячом», – сказал испанец на пресс-конференции перед матчем 3-го тура АПЛ против «Борнмута».

В минувшем сезоне команда Маурицио Сарри финишировала на третьем месте в турнирной таблице Серии А. Новый розыгрыш чемпионата неаполитанцы начали с гостевой победы над «Вероной» – 3:1.

В группу F также попали «Фейеноорд» и «Шахтер».