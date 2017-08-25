Фернандес считает, что ЦСКА имеет шансы на выход из группы Лиги чемпионов

Защитник ЦСКА Марио Фернандес после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов выразил мнение, что московский клуб имеет шансы на выход в плей-офф.

Напомним, соперниками армейцев по группе А станут «Манчестер Юнайтед», «Бенфика» и «Базель».

«Как всегда нам предстоит очень серьезный вызов. В Лиге чемпионов не бывает легких групп, поэтому итоги жеребьевки я воспринял спокойно. Наша задача – в каждой игре на протяжении всех 90 минут быть предельно сконцентрированными и настроенными только на победу. Не менее важно выкладываться на каждой тренировке, на давать себе поблажек, тогда в матчах ЛЧ команда сможет выглядеть мощно и слаженно.

Фаворит ли «Манчестер Юнайтед»? С одной стороны – да, это титулованная команда с классными исполнителями, но с другой – в таких турнирах тяжело всем, независимо от статуса и подбора игроков. Шансы на выход в плей-офф у ПФК ЦСКА несомненно есть, тяжелая каждодневная работа поможет нам их реализовать», – сказал Фернандес.