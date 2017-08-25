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    Дзагоев: «Жеребьевка сложилась для ЦСКА нормально»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал итоги жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов. Футболист считает, что команда может быть довольна тем, каких соперников получила.

    «Жеребьевка сложилась для нас нормально. Хорошая, интересная группа: в ней есть сразу две команды, с которыми лично я еще ни разу не играл.

    Любопытно будет помериться силами с обновленным «Манчестер Юнайтед». Эту команду можно назвать фаворитом в группе, а первые игры премьер-лиги подтвердили, что англичане находятся в отличной форме.

    Помню ли я свой гол в Манчестере? Конечно, помню, но это был совсем другой состав, с тех пор в «МЮ» почти никого из игроков и не осталось. В целом, считаю, мы способны побороться за выход в плей-офф», – сказал Дзагоев.

    Армейцы сыграют против «Бенфики», «Манчестер Юнайтед» и «Базеля» в квартете А.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    25.08.2017 11:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +422

      TRELL 25 августа 2017, 12:38

      Интересно! У Цска есть шансы второе место занять в группе,если на максимуме сыграют.

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 25 августа 2017, 11:21

      Алан, научи Чалова решать моменты... ведь в похожих ситуациях как с последним голом - он просто теряется

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      Рейтинг: +256

      Алеха32 > Аид666 25 августа 2017, 12:10

      Дай молодому время и опыт заработать и все будет. Он еще тени своей боится, но прогрессирует уверенно, думаю к концу сезона уже будет уверенно забивать в каждом матче

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