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    Венгер: «С трансфером Лема глухо»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что клуб не сможет приобрести у «Монако» полузащитника Тома Лема. Как отметил специалист, французский клуб не пойдет на сделку, так как уже потерял несколько своих ведущих игроков.

    «С трансфером Лема глухо. Этот вопрос закрыт, так как «Монако» этим летом уже потерял нескольких своих игроков», – заявил Венгер.

    В минувшем сезоне Лиги 1 футболист провел 34 матча, забил девять голов и отдал десять результативных пасов. Его нынешнее соглашение с «Монако» действует до 2020 года.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    25.08.2017 09:17
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