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    Кокорин: «Не важно, кто попадется «Зениту» в группе Лиги Европы. Здесь привыкли играть в Лиге чемпионов»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, ставший автором дубля в ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Утрехта» (2:0), отметил, что ему не важно, с кем петербургский клуб встретится на групповом этапе.

    Напомним, жеребьевка данной стадии турнира пройдет сегодня и начнется в 14:00 по московскому времени.

    – Для вас важно, кто попадется на групповом этапе?

    – Нет. Здесь привыкли играть в Лиге чемпионов. И все хотят выиграть чемпионство, чтобы побыстрее попасть в этот турнир.

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.08.2017 01:23
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 25 августа 2017, 14:36

      Коку нужно ломать(ногу) сук совсем охуйел! )

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 августа 2017, 13:51

      Кто бы что ни говорил, а сказано всё верно. Надеяться, что в группе будут гондурасы с гибралтарами, убого. Пусть выкладываются по полной.

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 25 августа 2017, 11:47

      Судя по трудностям с Утрехтом, в группе будет тяжело. Еще и шапкозакидательство уже налицо.

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      Рейтинг: +520

      Boozman 25 августа 2017, 11:41

      Видимо он подзабыл, что победа в ЛЕ - прямая путёвка в ЛЧ, завоёванный европейский трофей, какие никакие премиальные, повышение рейтинга клуба и страны, плюс в этом турнире у наших клубов шансов гораздо больше. Да и на стадии плей-офф, где-то с 1/4 (иногда и раньше) в соперники попадаются клубы уровня ЛЧ.

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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 25 августа 2017, 10:59

      Пипец, за один месяц зарплату отработал, а уже звезду словил опять!!!

      1
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      Рейтинг: +520

      Boozman > CSKA471 25 августа 2017, 11:46

      Одна из проблем российского футбола. Так таланты и загнивают. Забил пару тройку голов и всё, все сразу начинают говорить о тебе в СМИ, какой ты гений (хотя это твоя работа, когда рабочий на заводе сделал деталь, ему же не говорят "Какой ты молодец, сделал деталь" , просто потому что это его работа) что тобой уже интересуется Арсенал или Боруссия, что вот вот заберут к себе , а в итоге ты им и нахрен не был нужен, пепеподписываешь контракт с отечественным клубом за бешеные бабки (ты же талантище, к тому же у тебя российский паспорт), а потом забиваешь по 10 банок за сезон, а в сборной так вообще сливаешься

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 августа 2017, 10:14

      Надо обеспечить 100% результат, как обычно.

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 25 августа 2017, 10:01

      "ЗЕНИТУ" респект.

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      Рейтинг: +8021

      nik55 25 августа 2017, 08:00

      кто хорошо начинает---плохо заканчивает

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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 25 августа 2017, 05:10

      Это в какой то мере кони могли сказать о привычке.

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 25 августа 2017, 04:54

      Пожалуй к Кокорину претензий нет.

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