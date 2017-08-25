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  • Кокорин: «Не важно, кто попадется «Зениту» в группе Лиги Европы. Здесь привыкли играть в Лиге чемпионов»

Кокорин: «Не важно, кто попадется «Зениту» в группе Лиги Европы. Здесь привыкли играть в Лиге чемпионов»

25 августа 2017, 01:23
14

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, ставший автором дубля в ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Утрехта» (2:0), отметил, что ему не важно, с кем петербургский клуб встретится на групповом этапе.

Напомним, жеребьевка данной стадии турнира пройдет сегодня и начнется в 14:00 по московскому времени.

– Для вас важно, кто попадется на групповом этапе?

– Нет. Здесь привыкли играть в Лиге чемпионов. И все хотят выиграть чемпионство, чтобы побыстрее попасть в этот турнир.

Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Зенит Кокорин Александр
Комментарии (14)
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ЖОРРО
1503615332
Всё верно!
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Павелий
1503615651
Привыкли???? Опять звезду словил? Привыкли играть в первой лиге, как в 1992-1994 годах.
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ДАША Д
1503626059
Пожалуй к Кокорину претензий нет.
Ответить
nik55
1503637237
кто хорошо начинает---плохо заканчивает
Ответить
77SAM
1503644470
"ЗЕНИТУ" респект.
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CSKA471
1503647949
Пипец, за один месяц зарплату отработал, а уже звезду словил опять!!!
Ответить
Boozman
1503650501
Видимо он подзабыл, что победа в ЛЕ - прямая путёвка в ЛЧ, завоёванный европейский трофей, какие никакие премиальные, повышение рейтинга клуба и страны, плюс в этом турнире у наших клубов шансов гораздо больше. Да и на стадии плей-офф, где-то с 1/4 (иногда и раньше) в соперники попадаются клубы уровня ЛЧ.
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Бриг
1503650878
Судя по трудностям с Утрехтом, в группе будет тяжело. Еще и шапкозакидательство уже налицо.
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APchelov
1503658302
Кто бы что ни говорил, а сказано всё верно. Надеяться, что в группе будут гондурасы с гибралтарами, убого. Пусть выкладываются по полной.
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_Kesh_Suntar_
1503661008
Коку нужно ломать(ногу) сук совсем охуйел! )
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