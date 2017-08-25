Кокорин: «Не важно, кто попадется «Зениту» в группе Лиги Европы. Здесь привыкли играть в Лиге чемпионов»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, ставший автором дубля в ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Утрехта» (2:0), отметил, что ему не важно, с кем петербургский клуб встретится на групповом этапе.

Напомним, жеребьевка данной стадии турнира пройдет сегодня и начнется в 14:00 по московскому времени.

– Для вас важно, кто попадется на групповом этапе?

– Нет. Здесь привыкли играть в Лиге чемпионов. И все хотят выиграть чемпионство, чтобы побыстрее попасть в этот турнир.