ЦСКА и «Спартак» узнали соперников по ЛЧ. Ибрагимович вернулся в «МЮ». Дайджест событий дня

Роналду – лучший футболист года по версии УЕФА

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим футболистом года по версии УЕФА. Ранее форвард, ставший победителем Лиги чемпионов, также был назван лучшим нападающим минувшего розыгрыша еврокубка. В прошлом розыгрыше турнира 32-летний португалец провел за мадридский клуб 13 матчей, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач.

Источник: «Барселона» и дортмундская «Боруссия» согласовали переход Дембеле за 150 миллионов

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле близок к переходу в «Барселону». По информации источника, стороны согласовали трансфер 20-летнего француза. Сумма перехода оценивается в 150 миллионов евро, 30 из которых – бонусы. Контракт футболиста будет рассчитан на пять лет. В прошлом сезоне Дембеле провел за «Боруссию» в Бундеслиге 30 матчей, забив шесть голов и отдав 11 результативных передач.

«Спартак» на групповом этапе сыграет с «Севильей», «Ливерпулем» и «Марибором», ЦСКА встретися с «Бенфикой», «МЮ» и «Базелем»

Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Россию в еврокубке будут представлять «Спартак» и ЦСКА. Красно-белые попали в группу Е, где их соперниками станут «Севилья», «Ливерпуль» и «Марибор». Армейцы сыграют против «Бенфики», «Манчестер Юнайтед» и «Базеля» в квартете А. Состав групп можно посмотреть здесь.

Источник: «Спартак» готов заплатить за Хеведеса 9 миллионов

Защитник «Шальке-04» Бенедикт Хеведес может продолжить карьеру в России. Как сообщается, 29-летнего футболиста хотел бы подписать «Спартак». Московский клуб оценивает игрока в девять миллионов евро. Ранее сам футболист отметил, что его агент рассматривает несколько вариантов. К Хеведесу имеется интерес и со стороны нескольких клубов Италии. В минувшем сезоне центральный защитник провел в чемпионате Германии 31 матч, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с Ибрагимовичем

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с форвардом Златаном Ибрагимовичем. Срок соглашения с 35-летним футболистом рассчитан на один год. Швед будет выступать в составе манкунианцев под номером 10. Ибрагимович в прошлом сезоне уже выступал за «МЮ», прежде чем получил тяжелую травму колена. Нападающий в 46 матчах за команду забил 28 голов.

«Наполи» отказался продать «Зениту» Джаккерини

Агент полузащитника «Наполи» Эмануэле Джаккерини отметил, что его клиент имел вариант продолжения карьеры в России. Фурио Валькареджи в интервью Rai Sport сообщил, что «Зенит» пытался подписать 32-летнего футболиста, но получил отказ от неаполитанцев. Рыночная стоимость игрока оценивается в 1,5 миллиона евро. В минувшем сезоне Джаккерини провел 16 матчей в чемпионате Италии, в которых забил один гол.

Лига Европы. «Зенит» одержал победу над «Утрехтом» и пробился в групповой этап

В ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» в дополнительное время обыграл «Утрехт» – 2:0. Автором дубля в составе хозяев стал Александр Кокорин, забивший второй гол грудью. Таким образом, петербургский клуб пробился в групповой этап турнира. Жеребьевка пройдет завтра.

Фото: globallookpress.com