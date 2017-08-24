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  • Стало известно расписание матчей ЦСКА и «Спартака» в Лиге чемпионов

Стало известно расписание матчей ЦСКА и «Спартака» в Лиге чемпионов

24 августа 2017, 21:48
19

Стали известны даты матчей с участием ЦСКА и «Спартака» в групповом этапе Лиги чемпионов.

Действующий чемпион России попал в группу Е, где встретится с «Севильей», «Ливерпулем» и «Марибором».

Армейцы сыграют против «Бенфики», «Манчестер Юнайтед» и «Базеля» в квартете А.

Матчи ЦСКА:

«Бенфика» – ЦСКА (12 сентября)

ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» (27 сентября)

ЦСКА – «Базель» (18 октября)

«Базель» – ЦСКА (31 октября)

ЦСКА – «Бенфика» (22 ноября)

«Манчестер Юнайтед» – ЦСКА (5 декабря)

Матчи «Спартака»:

«Марибор» – «Спартак» (13 сентября)

«Спартак» – «Ливерпуль» (26 сентября)

«Спартак» – «Севилья» (17 октября)

«Севилья» – «Спартак» (1 ноября)

«Спартак» – «Марибор» (21 ноября)

«Ливерпуль» – «Спартак» (6 декабря)

ЦСКА и «Спартак» узнали соперников по Лиге чемпионов. Шансы есть?

Источник: УЕФА
Лига чемпионов ЦСКА Спартак
Комментарии (19)
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алекс88
1503600913
Странно что первые матчи одного и того же числа стоят...группа а и е не играют в один день так то....граммотеи
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Опорник84
1503602355
Если Марибор позволит то будем в лиге Европы! Ливерпуль и Севилья без шансов! Сужу по нынешнему состоянию команды, без усиления будет очень тяжело!
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RamonCSKA
1503606343
В ле если оба выйдут будет прекрасно
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erma
1503609278
Нужно быть реалистом и бороться за почетное 3 место.
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ivanthebest
1503611052
Севилью в таком состоянии нужно обыгрывать, но... Спартак сейчас не в самом лучшем состоянии и усиления как не было так и нет... Неужели под ЛЧ так трудно привезти хороших игроков? Вон зина под не гарантированную лигу европы смогли очень качественных ребят приобрести.
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razory
1503637197
всё хана Коням и Мясу, сожрут и костей не оставят
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Smoking_dog
1503642721
Всё проходимо у обоих коман.Воли и желания
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Berdchanin
1503661354
Марибор сильнее Спартака. А ЦСКА с Базелем поборется только . Я пессимист
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Serg--015
1503669132
Группы хорошие для Лиги чемпионов у обеих наших команд. При текущем уровне российского чемпионата и игры ЦСКА и Спартака у красно-синих может быть 2-4 место, у красно-белых - 3-4. Надо добирать за счёт внутренних ресурсов и трансферов. Пожалуй, Спартак может сильнее прибавить, но оба его соперника (Севилья и Ливерпуль), думаю, будут иметь преимущество. Впрочем, группа не убийственная. Марибор не стоит недооценивать. В одном он точно превосходит красно-белых - в опыте выступления в Лиге чемпионов в последние сезоны. ЦСКА практически всегда выдаёт максимальный для своих ресурсов результат. С Бенфикой и Базелем они смогут успешно побороться, если проведут хотя бы один качественный по меркам Лиги чемпионов трансфер. Если нет - максимум 3 место. МЮ в этом сезоне прибавит по сравнению с предыдущим и , скорее всего, займёт первое место в группе. Удачи нашим командам!
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compka
1503689094
могли бы развести игры по принципу: одна московская команда - дома, другая - в гостях, а так получается в Москве два дня подряд играют, а потом оба на выезде
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