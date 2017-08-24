Стало известно расписание матчей ЦСКА и «Спартака» в Лиге чемпионов

Стали известны даты матчей с участием ЦСКА и «Спартака» в групповом этапе Лиги чемпионов.

Действующий чемпион России попал в группу Е, где встретится с «Севильей», «Ливерпулем» и «Марибором».

Армейцы сыграют против «Бенфики», «Манчестер Юнайтед» и «Базеля» в квартете А.

Матчи ЦСКА:

«Бенфика» – ЦСКА (12 сентября)

ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» (27 сентября)

ЦСКА – «Базель» (18 октября)

«Базель» – ЦСКА (31 октября)

ЦСКА – «Бенфика» (22 ноября)

«Манчестер Юнайтед» – ЦСКА (5 декабря)

Матчи «Спартака»:

«Марибор» – «Спартак» (13 сентября)

«Спартак» – «Ливерпуль» (26 сентября)

«Спартак» – «Севилья» (17 октября)

«Севилья» – «Спартак» (1 ноября)

«Спартак» – «Марибор» (21 ноября)

«Ливерпуль» – «Спартак» (6 декабря)

ЦСКА и «Спартак» узнали соперников по Лиге чемпионов. Шансы есть?