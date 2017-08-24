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    Стало известно расписание матчей ЦСКА и «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стали известны даты матчей с участием ЦСКА и «Спартака» в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Действующий чемпион России попал в группу Е, где встретится с «Севильей», «Ливерпулем» и «Марибором».

    Армейцы сыграют против «Бенфики», «Манчестер Юнайтед» и «Базеля» в квартете А.

    Матчи ЦСКА:

    «Бенфика» – ЦСКА (12 сентября)

    ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» (27 сентября)

    ЦСКА – «Базель» (18 октября)

    «Базель» – ЦСКА (31 октября)

    ЦСКА – «Бенфика» (22 ноября)

    «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА (5 декабря)

    Матчи «Спартака»:

    «Марибор» – «Спартак» (13 сентября)

    «Спартак» – «Ливерпуль» (26 сентября)

    «Спартак» – «Севилья» (17 октября)

    «Севилья» – «Спартак» (1 ноября)

    «Спартак» – «Марибор» (21 ноября)

    «Ливерпуль» – «Спартак» (6 декабря)

    ЦСКА и «Спартак» узнали соперников по Лиге чемпионов. Шансы есть?

    Источник: УЕФА

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    24.08.2017 21:48
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1297

      compka 25 августа 2017, 22:24

      могли бы развести игры по принципу: одна московская команда - дома, другая - в гостях, а так получается в Москве два дня подряд играют, а потом оба на выезде

      0
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      Рейтинг: +89

      Serg--015 25 августа 2017, 16:52

      Группы хорошие для Лиги чемпионов у обеих наших команд. При текущем уровне российского чемпионата и игры ЦСКА и Спартака у красно-синих может быть 2-4 место, у красно-белых - 3-4. Надо добирать за счёт внутренних ресурсов и трансферов.
      Пожалуй, Спартак может сильнее прибавить, но оба его соперника (Севилья и Ливерпуль), думаю, будут иметь преимущество. Впрочем, группа не убийственная. Марибор не стоит недооценивать. В одном он точно превосходит красно-белых - в опыте выступления в Лиге чемпионов в последние сезоны.
      ЦСКА практически всегда выдаёт максимальный для своих ресурсов результат. С Бенфикой и Базелем они смогут успешно побороться, если проведут хотя бы один качественный по меркам Лиги чемпионов трансфер. Если нет - максимум 3 место. МЮ в этом сезоне прибавит по сравнению с предыдущим и , скорее всего, займёт первое место в группе.
      Удачи нашим командам!

      0
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 25 августа 2017, 14:42

      Марибор сильнее Спартака. А ЦСКА с Базелем поборется только . Я пессимист

      1
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 25 августа 2017, 09:32

      Всё проходимо у обоих коман.Воли и желания

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 25 августа 2017, 08:04

      нормально

      0
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      Рейтинг: +133

      razory 25 августа 2017, 07:59

      всё хана Коням и Мясу, сожрут и костей не оставят

      -3
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 25 августа 2017, 05:15

      Хорошо декабрь в Англии.

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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 25 августа 2017, 03:07

      Удачи нашим клубам!

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 августа 2017, 00:44

      Севилью в таком состоянии нужно обыгрывать, но... Спартак сейчас не в самом лучшем состоянии и усиления как не было так и нет... Неужели под ЛЧ так трудно привезти хороших игроков? Вон зина под не гарантированную лигу европы смогли очень качественных ребят приобрести.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 августа 2017, 00:19

      С мясной обороной и против Ливера..., однако!

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