Стало известно расписание матчей ЦСКА и «Спартака» в Лиге чемпионов

Стали известны даты матчей с участием ЦСКА и «Спартака» в групповом этапе Лиги чемпионов.
Действующий чемпион России попал в группу Е, где встретится с «Севильей», «Ливерпулем» и «Марибором».
Армейцы сыграют против «Бенфики», «Манчестер Юнайтед» и «Базеля» в квартете А.
Матчи ЦСКА:
«Бенфика» – ЦСКА (12 сентября)
ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» (27 сентября)
ЦСКА – «Базель» (18 октября)
«Базель» – ЦСКА (31 октября)
ЦСКА – «Бенфика» (22 ноября)
«Манчестер Юнайтед» – ЦСКА (5 декабря)
Матчи «Спартака»:
«Марибор» – «Спартак» (13 сентября)
«Спартак» – «Ливерпуль» (26 сентября)
«Спартак» – «Севилья» (17 октября)
«Севилья» – «Спартак» (1 ноября)
«Спартак» – «Марибор» (21 ноября)
«Ливерпуль» – «Спартак» (6 декабря)
ЦСКА и «Спартак» узнали соперников по Лиге чемпионов. Шансы есть?