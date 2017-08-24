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Мутко поставил ЦСКА в пример остальным клубам России

24 августа 2017, 12:11
34

Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал выход ЦСКА в групповую стадию Лиги чемпионов. Армейцы в раунде плей-офф по сумме двух встреч (1:0, 2:0) прошли швейцарский клуб «Янг Бойз».

«ЦСКА – молодцы, я в них нисколько не сомневался. В целом все очень здорово и для России, и для футбола. Плюс, это и вопрос экономики, потому что в Россию придут ресурсы. Стабильный клуб, который всегда ставит максимальные задачи и цели. ЦСКА – пример того, что должны делать клубы, и я думаю, что многие команды по этому пути идут. Когда есть клуб, вокруг него есть основа, есть болельщики.

Да, может что-то не получаться, вместе с болельщиками расстраиваются, делают выводы и идут дальше, так в мировом футболе и бывает – тогда у клуба, конечно, будет очень большая история. А у нас, порой, у некоторых клубов есть результат, и все сразу вокруг него танцуем, болельщики ходят, а как только теряется результат, команду сразу бросают», – заявил Мутко.

Сегодня в Швейцарии в 19:00 начнется жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов, в которой помимо ЦСКА от России примет участие и «Спартак».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Мутко Виталий
Комментарии (34)
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chempion_cska
1503569214
Еще бы ЦСКА не ставить в пример! ЦСКА с красивой победой! Удачи сегодня нашим клубам Зениту и Краснодару!
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Freyk
1503570135
Все правильно сказал Мутко! И «Спартаку», и «Зениту», и «Краснодару» нужно стремиться каждый год играть в ЛЧ, занимать последнее место в группе и пропускать в каждом матче!
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SEREGA 64
1503570980
ЭТИ РЕСУРСЫ В РОССИЮ ИДУТ УЖЕ 26 ЛЕТ
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a-rakhmatov
1503571008
Кони реально заслужили....дальнейшей удачи армейцам)))
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GrimmBrothersTeam
1503571266
Акинфеев отыграл 4 матча подряд в ЛЧ на ноль!
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Krics
1503571268
Удачи коняшкам, молодцы и мудко прав как ни когда.
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catalin17CSKA
1503571664
Даже странно что мудко сказал что-то адекватное.
Ответить
Dmirubo
1503572285
Больше всего печалит болельщиков когда нет игры, а не результат. Ведь хорошая игра дает надежды, что и результат однажды придет.
Ответить
DeutschlandUberAlles
1503572564
Успехов всем российским клубам в Еврокубках.
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bset
1503574272
Самым большим счастьем будет участие всех российских клубов в весенней части еврокубков. Надеюсь, так оно и получится!
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