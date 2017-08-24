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    Мутко поставил ЦСКА в пример остальным клубам России

    Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал выход ЦСКА в групповую стадию Лиги чемпионов. Армейцы в раунде плей-офф по сумме двух встреч (1:0, 2:0) прошли швейцарский клуб «Янг Бойз».

    «ЦСКА – молодцы, я в них нисколько не сомневался. В целом все очень здорово и для России, и для футбола. Плюс, это и вопрос экономики, потому что в Россию придут ресурсы. Стабильный клуб, который всегда ставит максимальные задачи и цели. ЦСКА – пример того, что должны делать клубы, и я думаю, что многие команды по этому пути идут. Когда есть клуб, вокруг него есть основа, есть болельщики.

    Да, может что-то не получаться, вместе с болельщиками расстраиваются, делают выводы и идут дальше, так в мировом футболе и бывает – тогда у клуба, конечно, будет очень большая история. А у нас, порой, у некоторых клубов есть результат, и все сразу вокруг него танцуем, болельщики ходят, а как только теряется результат, команду сразу бросают», – заявил Мутко.

    Сегодня в Швейцарии в 19:00 начнется жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов, в которой помимо ЦСКА от России примет участие и «Спартак».

    Источник: Р-Спорт

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    24.08.2017 12:11
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +498

      Поль 24 августа 2017, 21:07

      Какой же вы смищьной, чиновник!!! Акстись...

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 августа 2017, 18:26

      Радостный ГомоМут..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +160

      Игорь В 24 августа 2017, 17:30

      Мутко начал разбираться в футболе?? Вот это новость

      0
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      ...
      Рейтинг: +1631

      sерж > Игорь В 24 августа 2017, 19:22

      показалось

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 августа 2017, 16:59

      "Плюс, это и вопрос экономики, потому что в Россию придут ресурсы"
      Не понял? А сколько "ресурсов"пришли в Россию когда Ростов выступал в ЛЧ? И где эти "ресурсы"? Конкретно моя часть.
      Он же не говорит о 20 млн$,которые Ростов получил?Если.да,то это слишком мало даже для экономики Бурунди и ЦАР

      0
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      Рейтинг: +115

      lexa2154 24 августа 2017, 16:37

      из группы не выйдет, это как обычно, пока в России футбол будет коррумпирован, не восстановят детский футбол(кожаный мяч... и т д) нашим на европе удачи не видать, и совсем не виноват здесь ни один из наших клубов

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 24 августа 2017, 16:21

      Самый стабильный Российский клуб ! Но уже давно пора дальше рости ! Раньше были самые крутые скауты у клуба, где они сейчас ? Не поверю , что цска бедный клуб

      0
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      Рейтинг: +49

      мистер-твистер 24 августа 2017, 15:19

      и все же игры за выход в групповой этап д и команды тоже.совсем не то что будет в группе.У ЦСКА большие проблемы с нападением,попросту говоря нет ЦСКА хорошего напа,к сожалению((

      0
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      Рейтинг: +45

      Тим2015 24 августа 2017, 14:55

      Мудко везде успевает

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 24 августа 2017, 14:53

      пример занимать последнее место в группе? квалфу ума много пройти не надо

      1
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      Рейтинг: -7

      krisvan > карасевщина 24 августа 2017, 19:33

      пример пробиваться в лигу чемпионов через стыки
      а твои комментарии как не увидишь вечно ты недоволен, один негатив
      лишь бы обосрать

      -1
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      Рейтинг: +220

      mishkahaker 24 августа 2017, 14:41

      Пусть остальные сегодня не подведут.

      1
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