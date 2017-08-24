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  • Вагнер Лав получил приз лучшего бомбардира чемпионата Турции

Вагнер Лав получил приз лучшего бомбардира чемпионата Турции

24 августа 2017, 11:30
10

Нападающий «Аланьяспора» Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции по итогам сезона-2016/17. Бывший футболист ЦСКА в прошлом сезоне записал на свой счет 23 гола. В этой связи бразильцу был вручен соответствующий приз.

«Хочу поблагодарить Бога, а также мою жену, семью, друзей, товарищей по команде и всех работников клуба за то, что поддерживали меня. Я горд тем, что стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, выиграл «золотой» мяч, предоставленный местной федерацией футбола! Некоторые скажут, что это была удача, но это все благодаря Богу и усердной работе!» – написал в своем инстаграме Вагнер.

Напомним, что в составе ЦСКА бразилец выступал в период с 2004 по 2013 год. За это время он забил 110 голов в 231 матче. В составе армейцев он трижды становился чемпионом России и завоевывал Кубок УЕФА.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Турция. Суперлига Аланьяспор ЦСКА Вагнер Лав
Комментарии (10)
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acer2003
1503564406
Один из лучших легов в чемпионатах России ! Поздравляю!
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Cubinec1989
1503564602
Без косичек как то не так выглядит)
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Cubinec1989
1503564695
Жаль что он не остался в ЦСКА... лучший его легионер ща все время, классный бомбардир и просто веселый и улыбчивый парень. Мог стать легендой и тащить ЦСКА в еврокубках
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Аид666
1503565713
Ванька - молоток! Хоть и косички сбрил)
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Andrew01
1503569398
Красавчик, так держать! Одно не могу понять, чем турецкий чемпионат лучше нашего, по рейтингу мы выше, да и по деньгам не хуже, но звезды в Турцию едут а к нам нет....
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FanatSerj
1503573294
норм форма значит. с 2004 год в ЦСКА, 13 лет прошло уже он все жгёт и жгёт.
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cska-62
1503574675
Ванечка уже в последнее своё явление в ЦСКА пахать стал на поле, а не как в юности - филонить и полагаться только на талант. И Думбия научил играть вторым номером в атаке, сам играя с ним на этой позиции. Его бы сегодня в напарники к Витиньо или Жамалетдинову?! Особенно к последнему. Витиньо может и из глубины играть, как Дзагоев.
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kos999
1503574899
лучший!
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de bruyne
1503579792
Лутчий нападающий который играл России поманде пользу принес из приезжих
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