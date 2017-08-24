Вагнер Лав получил приз лучшего бомбардира чемпионата Турции

Нападающий «Аланьяспора» Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции по итогам сезона-2016/17. Бывший футболист ЦСКА в прошлом сезоне записал на свой счет 23 гола. В этой связи бразильцу был вручен соответствующий приз.

«Хочу поблагодарить Бога, а также мою жену, семью, друзей, товарищей по команде и всех работников клуба за то, что поддерживали меня. Я горд тем, что стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, выиграл «золотой» мяч, предоставленный местной федерацией футбола! Некоторые скажут, что это была удача, но это все благодаря Богу и усердной работе!» – написал в своем инстаграме Вагнер.

Напомним, что в составе ЦСКА бразилец выступал в период с 2004 по 2013 год. За это время он забил 110 голов в 231 матче. В составе армейцев он трижды становился чемпионом России и завоевывал Кубок УЕФА.