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    Вагнер Лав получил приз лучшего бомбардира чемпионата Турции

    Нападающий «Аланьяспора» Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции по итогам сезона-2016/17. Бывший футболист ЦСКА в прошлом сезоне записал на свой счет 23 гола. В этой связи бразильцу был вручен соответствующий приз.

    «Хочу поблагодарить Бога, а также мою жену, семью, друзей, товарищей по команде и всех работников клуба за то, что поддерживали меня. Я горд тем, что стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, выиграл «золотой» мяч, предоставленный местной федерацией футбола! Некоторые скажут, что это была удача, но это все благодаря Богу и усердной работе!» – написал в своем инстаграме Вагнер.

    Напомним, что в составе ЦСКА бразилец выступал в период с 2004 по 2013 год. За это время он забил 110 голов в 231 матче. В составе армейцев он трижды становился чемпионом России и завоевывал Кубок УЕФА.

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    Источник: Instagram

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    24.08.2017 11:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 24 августа 2017, 16:03

      Лутчий нападающий который играл России поманде пользу принес из приезжих

      0
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      Рейтинг: +106

      kos999 24 августа 2017, 14:41

      лучший!

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 августа 2017, 14:37

      Ванечка уже в последнее своё явление в ЦСКА пахать стал на поле, а не как в юности - филонить и полагаться только на талант. И Думбия научил играть вторым номером в атаке, сам играя с ним на этой позиции. Его бы сегодня в напарники к Витиньо или Жамалетдинову?! Особенно к последнему. Витиньо может и из глубины играть, как Дзагоев.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 24 августа 2017, 14:14

      норм форма значит. с 2004 год в ЦСКА, 13 лет прошло уже он все жгёт и жгёт.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 24 августа 2017, 13:09

      Красавчик, так держать! Одно не могу понять, чем турецкий чемпионат лучше нашего, по рейтингу мы выше, да и по деньгам не хуже, но звезды в Турцию едут а к нам нет....

      1
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      ...
      Рейтинг: +161

      daunis > Andrew01 24 августа 2017, 13:55

      Курортный город, с небольшим стадиончиком. Опять же как было сказано в одном интервью, у него бывшая жена с детьми рядом живет - он может со всеми своими детьми видеться без проблем. Да и нагрузка не та, можно играть в удовольствие.

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 24 августа 2017, 12:08

      Ванька - молоток! Хоть и косички сбрил)

      1
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 24 августа 2017, 11:51

      Жаль что он не остался в ЦСКА... лучший его легионер ща все время, классный бомбардир и просто веселый и улыбчивый парень. Мог стать легендой и тащить ЦСКА в еврокубках

      4
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 24 августа 2017, 11:50

      Без косичек как то не так выглядит)

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 августа 2017, 11:46

      Один из лучших легов в чемпионатах России ! Поздравляю!

      2
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