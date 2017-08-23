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    Семин: «Хотим, чтобы Дзюба перешел в «Локомотив»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что московский клуб заинтересован в приобретении нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    Ранее футболист заявил, что в ближайшее время станут известны новости, которые будут касаться его будущего.

    «Я был бы не против, если бы Дзюба перешел в аренду в «Локомотив»! У нас всего один нападающий. Хорошим игрокам всегда найдем место в «Локомотиве» и дадим им играть. Хотим, чтобы, если была бы возможность, и Дзюба пришел в команду. Перед «Локомотивом» стоят серьезные задачи. Коллектив очень сплочен, и это играет большую роль», – сказал Семин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.08.2017 21:45
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +17971

      арейская 24 августа 2017, 02:55

      "Локо" -ли, " Краснодар"-ли, но Дзюбе надо уходить из " Зенита" , это точно, если конечно играть хочет...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 24 августа 2017, 02:45

      но не в этом сезоне

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 24 августа 2017, 00:20

      Может не надо нам Дзюбу ? Мы и без него можем обойтись !

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 августа 2017, 00:12

      на хрена козе баян???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > пряник929 24 августа 2017, 00:20

      Козе нужен Мхитарян? ))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 24 августа 2017, 00:11

      Дзюба в сплочённых коллективах, как рыба в воде! ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 24 августа 2017, 00:10

      Забирайте скорее. На него уже жалко смотреть.

      2
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      Рейтинг: +248

      Mihei888 23 августа 2017, 23:49

      Дзюбу в Локо??? Ну так это же отлично))) Очень много Спартачей заканчивали свою карьеру в Локомотиве,а точнее Локо для них был клуб,после которого только команды из ФНЛ!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 23 августа 2017, 22:48

      Где же молодежь Палыч????

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 23 августа 2017, 22:43

      "Коллектив очень сплочён". Пускай так и будет впредь! Так что с Дзюбой нам не по пути.

      3
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 23 августа 2017, 22:42

      скатертью

      0
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