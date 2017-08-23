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Семин: «Хотим, чтобы Дзюба перешел в «Локомотив»

23 августа 2017, 21:45
18

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что московский клуб заинтересован в приобретении нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Ранее футболист заявил, что в ближайшее время станут известны новости, которые будут касаться его будущего.

«Я был бы не против, если бы Дзюба перешел в аренду в «Локомотив»! У нас всего один нападающий. Хорошим игрокам всегда найдем место в «Локомотиве» и дадим им играть. Хотим, чтобы, если была бы возможность, и Дзюба пришел в команду. Перед «Локомотивом» стоят серьезные задачи. Коллектив очень сплочен, и это играет большую роль», – сказал Семин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Дзюба Артем Семин Юрий
Комментарии (18)
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Taps
1503514211
Дзюба, вперёд !
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Artemka69
1503514443
Нннееееттт!!Ну пожалуйста!!!!!
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ljrljr0505
1503515163
Это лучше чем Эдер. Дзюба сейчас так мотивирован, что будет выходить на поле и доказывать всем, что он лучший центральный нападающий на сегодня
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Урмя
1503515176
Хочу чтобы Локо взял Заболотного! Толковый игрок, при Сёмине заиграет
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zico2205
1503516440
Палыч...Ты чего???? Команда пока играет, а Дзюба всю игру испортит...
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√монегаск√
1503517123
Палыч, наверное единственный человек,кому будет под силам вправить ему мозги! И хоть маленько научит играть))
Ответить
Черкизовский Кот
1503517398
"Коллектив очень сплочён". Пускай так и будет впредь! Так что с Дзюбой нам не по пути.
Ответить
Mihei888
1503521374
Дзюбу в Локо??? Ну так это же отлично))) Очень много Спартачей заканчивали свою карьеру в Локомотиве,а точнее Локо для них был клуб,после которого только команды из ФНЛ!!!!
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APchelov
1503522632
Забирайте скорее. На него уже жалко смотреть.
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пряник929
1503522740
на хрена козе баян???
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