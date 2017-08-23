Семин: «Хотим, чтобы Дзюба перешел в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что московский клуб заинтересован в приобретении нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Ранее футболист заявил, что в ближайшее время станут известны новости, которые будут касаться его будущего.

«Я был бы не против, если бы Дзюба перешел в аренду в «Локомотив»! У нас всего один нападающий. Хорошим игрокам всегда найдем место в «Локомотиве» и дадим им играть. Хотим, чтобы, если была бы возможность, и Дзюба пришел в команду. Перед «Локомотивом» стоят серьезные задачи. Коллектив очень сплочен, и это играет большую роль», – сказал Семин.