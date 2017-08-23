Венгер недоволен ценами на игроков для английских клубов

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер оценил летнюю трансферную кампанию своего клуба, а также выразил свое негодование по поводу цен на футболистов, выставляемых английским командам.

«Я доволен нашими приобретениями. Игроки, которых мы взяли, подходят под наш стиль футбола. Это важно, ведь работать на рынке стало очень тяжело. Ценники на футболистов порой совершенно не реальные. Получается так, что, если ты представляешь Англию, стоимость игрока возрастает ровно в половину. Из-за этого возникают сложности», – признался француз в интервью Viasat.

Напомним, что «пушкари» летом усилились защитником Сеадом Колашинацем и форвардом Александром Лаказеттом.