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    Венгер недоволен ценами на игроков для английских клубов

    Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер оценил летнюю трансферную кампанию своего клуба, а также выразил свое негодование по поводу цен на футболистов, выставляемых английским командам.

    «Я доволен нашими приобретениями. Игроки, которых мы взяли, подходят под наш стиль футбола. Это важно, ведь работать на рынке стало очень тяжело. Ценники на футболистов порой совершенно не реальные. Получается так, что, если ты представляешь Англию, стоимость игрока возрастает ровно в половину. Из-за этого возникают сложности», – признался француз в интервью Viasat.

    Напомним, что «пушкари» летом усилились защитником Сеадом Колашинацем и форвардом Александром Лаказеттом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2017 12:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 23 августа 2017, 13:23

      Это о ком он? Давно я не видел ка английские игроки меняют клубы...

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      Рейтинг: +301

      myelementisearth 23 августа 2017, 13:23

      Это ты еще в РФПЛ не работал, кроме ценников и зарплатная ведомость раздувается.

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