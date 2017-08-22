Рязанцев: «Проиграй снова «Зенит» «Утрехту», а потом еще кому-то – все станут такими же дерганными, как при Луческу. Это же «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев, на правах аренды выступающий за «Амкар», оценил текущее состояние петербургского клуба под руководством Роберто Манчини.

На данный момент сине-бело-голубые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на три очка.

– Заявленная руководством питерцев перестройка, похоже, идет во благо. «Зенит» Манчини монолитен, в отличие от нервной команды Луческу. Чувствуется на поле?

– Есть результат, поэтому все уверены в себе. Потеряй очки сегодня, проиграй завтра, допустим, «Утрехту», а потом еще кому-то – все станут такими же дерганными. Это же «Зенит». От клуба постоянно ждут побед, и если что-то не получается, то все начинают нервничать.

И вот в такие моменты уже проявляется коллектив, влияние тренера на команду. Без таких испытаний сезон не пройти, поэтому, думаю, еще узнаем, как будут преодолеваться трудности.