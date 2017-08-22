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    Рязанцев: «Проиграй снова «Зенит» «Утрехту», а потом еще кому-то – все станут такими же дерганными, как при Луческу. Это же «Зенит»

    Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев, на правах аренды выступающий за «Амкар», оценил текущее состояние петербургского клуба под руководством Роберто Манчини.

    На данный момент сине-бело-голубые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на три очка.

    – Заявленная руководством питерцев перестройка, похоже, идет во благо. «Зенит» Манчини монолитен, в отличие от нервной команды Луческу. Чувствуется на поле?

    – Есть результат, поэтому все уверены в себе. Потеряй очки сегодня, проиграй завтра, допустим, «Утрехту», а потом еще кому-то – все станут такими же дерганными. Это же «Зенит». От клуба постоянно ждут побед, и если что-то не получается, то все начинают нервничать.

    И вот в такие моменты уже проявляется коллектив, влияние тренера на команду. Без таких испытаний сезон не пройти, поэтому, думаю, еще узнаем, как будут преодолеваться трудности.

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.08.2017 20:47
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 августа 2017, 12:47

      Пройдут.Обязаны проходить.Не могут же они второй год подряд на ранней стадии вылетать.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 августа 2017, 09:22

      С чего ради проигрывать? Разнесут как детей!

      0
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 23 августа 2017, 08:14

      Утрехта пройдут легко и громко !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      Старый Бро 23 августа 2017, 01:06

      Молчал-молчал и выдал! Да-а! А парень то не далёкий оказался ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 августа 2017, 23:44

      обиделся

      2
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      Рейтинг: +67292

      portero 22 августа 2017, 22:04

      руководители везде ..асы им максимум подавай и на халяву, тут и выясняется кто сломался от наезда , а кто сдюжил... ведь если пашешь по максимуму, мало кто сможет к тебе предъяву кинуть , ну ты её и не воспримешь , пахать надо дальше.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 22 августа 2017, 21:47

      Это будет нормально если проиграют

      1
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права > карасевщина 22 августа 2017, 22:51

      а если выиграют ты готов свалить навсегда с этого сайта?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 22 августа 2017, 21:45

      Каркуша блин.......

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +71

      Minusator 22 августа 2017, 21:37

      Сашка все куплено не дергайся.
      В РФПЛ все это видно не вооруженным взглядом.
      Стараюсь с 2011 года не смотреть наш чемп.

      -3
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права 22 августа 2017, 20:50

      новый тренер быстро дёрганых на лавку посадит и это уже все поняли,включая новичков(кокоша хорошо заглатывает,его не посадят на лавку)

      2
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      Рейтинг: +2283

      Бриг > Бубновский 22 августа 2017, 21:08

      а ты не хорошо - хуево

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Бубновский 22 августа 2017, 21:48

      семя мамая заряжает сашку на игру

      0
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