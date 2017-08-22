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  • Рязанцев: «Проиграй снова «Зенит» «Утрехту», а потом еще кому-то – все станут такими же дерганными, как при Луческу. Это же «Зенит»

Рязанцев: «Проиграй снова «Зенит» «Утрехту», а потом еще кому-то – все станут такими же дерганными, как при Луческу. Это же «Зенит»

22 августа 2017, 20:47
13

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев, на правах аренды выступающий за «Амкар», оценил текущее состояние петербургского клуба под руководством Роберто Манчини.

На данный момент сине-бело-голубые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на три очка.

– Заявленная руководством питерцев перестройка, похоже, идет во благо. «Зенит» Манчини монолитен, в отличие от нервной команды Луческу. Чувствуется на поле?

– Есть результат, поэтому все уверены в себе. Потеряй очки сегодня, проиграй завтра, допустим, «Утрехту», а потом еще кому-то – все станут такими же дерганными. Это же «Зенит». От клуба постоянно ждут побед, и если что-то не получается, то все начинают нервничать.

И вот в такие моменты уже проявляется коллектив, влияние тренера на команду. Без таких испытаний сезон не пройти, поэтому, думаю, еще узнаем, как будут преодолеваться трудности.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Рязанцев Александр
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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первый третий с права
1503424255
новый тренер быстро дёрганых на лавку посадит и это уже все поняли,включая новичков(кокоша хорошо заглатывает,его не посадят на лавку)
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Minusator
1503427057
Сашка все куплено не дергайся. В РФПЛ все это видно не вооруженным взглядом. Стараюсь с 2011 года не смотреть наш чемп.
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dyema
1503427521
Каркуша блин.......
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карасевщина
1503427639
Это будет нормально если проиграют
Ответить
portero
1503428679
руководители везде ..асы им максимум подавай и на халяву, тут и выясняется кто сломался от наезда , а кто сдюжил... ведь если пашешь по максимуму, мало кто сможет к тебе предъяву кинуть , ну ты её и не воспримешь , пахать надо дальше.
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Garrincha58
1503434671
обиделся
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Старый Бро
1503439572
Молчал-молчал и выдал! Да-а! А парень то не далёкий оказался ...
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Catastrofa
1503465242
Утрехта пройдут легко и громко !
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prezent2017
1503469373
С чего ради проигрывать? Разнесут как детей!
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Gullit 76
1503481624
Пройдут.Обязаны проходить.Не могут же они второй год подряд на ранней стадии вылетать.
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