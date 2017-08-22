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    Уткин: «Финансовые проблемы «Рубина»? Бердыев не бывает там, где не бывает денег»

    Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о возможных финансовых проблемах «Рубина».

    Ранее о финансовых трудностях заявил главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев.

    «Это необязательно проблемы. У Бердыева бродячий цирк, шапито в этом отношении – это в непренебрежительном смысле. Может быть, действительно не хватает средств, но Бердыев не бывает там, где не бывает денег. Вряд ли «Рубин», не продавая никого, может кого-то купить.

    Ожидания от казанцев противоречивые. Думаю, что «Рубин» будет теневым соперником «Зенита», но осечек уже многовато, поэтому можно сомневаться в этом», – сказал Уткин.

    Источник: Спорт FM

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    22.08.2017 19:22
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +11

      jertuid 13 октября 2021, 11:26

      У нас тоже финансовые проблемы в футбольном клубе и надо консультация бухгалтера?

      0
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      ...
      Рейтинг: +10

      dynuvup > jertuid 13 октября 2021, 11:34

      Я вам помогу с ответом на ваш вопрос! Причем не просто помогу, а правильно отвечу, так как я решал подобную проблему как у вас. Так, вот вы можете обратиться в компанию вот эту и заказать там услуги бухгалтера http://on.moy-buh.ru/ . Думаю вам там помогут с вашей проблемой что касается бухгалтерии.

      0
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      Рейтинг: +365

      yaran56 23 августа 2017, 15:35

      Уткин опять получил задание очернять Бердыева, крякает по указке сверху. Утка крякает караван идет.

      1
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      ...
      Рейтинг: +423

      Drapik > yaran56 24 августа 2017, 00:35

      указка может и не сверху, а сбоку... но Утя крякает против лучшего тренера современности постоянно

      0
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 23 августа 2017, 09:29

      Опять это пернатое либерастное чмо начинает Бекиеча грузить.

      2
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      Рейтинг: +28

      77ARHANGEL 23 августа 2017, 09:25

      Не понятен смысл его слов...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 23 августа 2017, 06:52

      Вася,ты хоть сам-то понимаешь,что несешь?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 августа 2017, 03:22

      Кто-нибудь понял что он хотел сказать, лично я нет, какой-то бессмысленный набор слов...

      2
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      Рейтинг: -13

      Popularov 22 августа 2017, 22:17

      Финансовая ситуация в Рубине???
      А куда подевались ДЕНЕЖКИ и в какой карман они УПЛЫЛИ родимые.
      А как бездарно эти денежки РАСТРАНЖИРИЛИ в сезоне 2016/17 и вот сейчас это Рубину аукнулось!
      Всё на ПРОДАЖУ!
      А кем ИГРАТЬ???
      У Бердыева - УМА палата, что-нибудь ПРИДУМАЕТ, а победы вернут зрителей на стадион для пополнения кассы клуба, да и спонсоры БЫСТРО найдутся при такой победной ПОСТУПИ как с Анжи!
      А если место для участия в Лиге Европы займут, так это вообще запредел всех пока мечтаний, при финансовой бедности клуба!
      Вся НАДЕЖДА на Курбана Бердыева!
      На его тренерский ТАЛАНТ футбольного ПОЛКОВОДЦА!
      Надежда не умирает! Она ВЕЧНА!
      Надежда или приходит, или уходит, но ни как НЕ УМИРАЕТ! Запомните!
      А чтобы Надежда пришла, надо работать на тренировке и выстраивать командную игру!
      Надежда к ЛЕНТЯЯМ не приходит, а только к тем, кто пашет на тренировках и на футбольном поле!
      Надежда таким всегда поможет ПОБЕДИТЬ!
      Надо ВЕРИТЬ, НАДЕЯТЬСЯ и ЛЮБИТЬ футбол и тогда на вашей улице будет праздник футбольных побед и медалей!
      Желаем Рубину, уверенной футбольной ПОСТУПЬЮ, двигаться вверх по турнирной таблице и найти деньги для клуба!
      А всё остальное сделает Курбан Бердыев - футбольный МАГ и ВОЛШЕБНИК!!!
      Анжи не горюй!
      С победой Рубин!
      Все МОЛОДЦЫ!
      Отлично сыграли на радость всем болельщикам Рубина!

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > Popularov 23 августа 2017, 10:25

      ...молодец!!! Здорово написал и почти добавить нечего.РУБИН вперёд!!!

      1
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      Рейтинг: +90

      115 22 августа 2017, 22:16

      кокой же Уткин всетаки тупой

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      Рейтинг: +489

      mikitka 22 августа 2017, 21:41

      "Финансовые трудности"? у клуба с общей трансферной стоимостью игроков более $70млн.?.. тут давеча в Высшей Лиге Беларуси за команду с РЕАЛЬНЫМИ трудностями дебютировал в основе работник МакДональдса, согласившийся играть за идею

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 22 августа 2017, 21:19

      да уж, а ростов купался в бабле просто...

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