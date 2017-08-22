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  • Уткин: «Финансовые проблемы «Рубина»? Бердыев не бывает там, где не бывает денег»

Уткин: «Финансовые проблемы «Рубина»? Бердыев не бывает там, где не бывает денег»

22 августа 2017, 19:22
25

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о возможных финансовых проблемах «Рубина».

Ранее о финансовых трудностях заявил главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев.

«Это необязательно проблемы. У Бердыева бродячий цирк, шапито в этом отношении – это в непренебрежительном смысле. Может быть, действительно не хватает средств, но Бердыев не бывает там, где не бывает денег. Вряд ли «Рубин», не продавая никого, может кого-то купить.

Ожидания от казанцев противоречивые. Думаю, что «Рубин» будет теневым соперником «Зенита», но осечек уже многовато, поэтому можно сомневаться в этом», – сказал Уткин.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Рубин Бердыев Курбан Уткин Василий
Комментарии (25)
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paracetamol
1503419310
Бердыев сам деньги зарабатывает. Ростов при нем миллиард долгу погасил. Утя, -утя, - утя.
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shinnik
1503420139
вчитаться,так всё так и есть.. Просто В.У. подбешивает некоторых,т.к. всегда лепит правду в матку.
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Salimoff73
1503422863
Уткин ты родственник порошенко. А Бердыев лучший тренер России помни и знай об этом!!!
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sprint5
1503423059
нашелся оппозиционер в футболе
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XaXatyn
1503423851
В Ростове наверное бабла немерено было , долг может быть !
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compka
1503424263
Уткин не бывает там, где нет уток.
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mihail200606
1503425965
да уж, а ростов купался в бабле просто...
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115
1503429372
кокой же Уткин всетаки тупой
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Popularov
1503429476
Финансовая ситуация в Рубине??? А куда подевались ДЕНЕЖКИ и в какой карман они УПЛЫЛИ родимые. А как бездарно эти денежки РАСТРАНЖИРИЛИ в сезоне 2016/17 и вот сейчас это Рубину аукнулось! Всё на ПРОДАЖУ! А кем ИГРАТЬ??? У Бердыева - УМА палата, что-нибудь ПРИДУМАЕТ, а победы вернут зрителей на стадион для пополнения кассы клуба, да и спонсоры БЫСТРО найдутся при такой победной ПОСТУПИ как с Анжи! А если место для участия в Лиге Европы займут, так это вообще запредел всех пока мечтаний, при финансовой бедности клуба! Вся НАДЕЖДА на Курбана Бердыева! На его тренерский ТАЛАНТ футбольного ПОЛКОВОДЦА! Надежда не умирает! Она ВЕЧНА! Надежда или приходит, или уходит, но ни как НЕ УМИРАЕТ! Запомните! А чтобы Надежда пришла, надо работать на тренировке и выстраивать командную игру! Надежда к ЛЕНТЯЯМ не приходит, а только к тем, кто пашет на тренировках и на футбольном поле! Надежда таким всегда поможет ПОБЕДИТЬ! Надо ВЕРИТЬ, НАДЕЯТЬСЯ и ЛЮБИТЬ футбол и тогда на вашей улице будет праздник футбольных побед и медалей! Желаем Рубину, уверенной футбольной ПОСТУПЬЮ, двигаться вверх по турнирной таблице и найти деньги для клуба! А всё остальное сделает Курбан Бердыев - футбольный МАГ и ВОЛШЕБНИК!!! Анжи не горюй! С победой Рубин! Все МОЛОДЦЫ! Отлично сыграли на радость всем болельщикам Рубина!
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rubinovyi2
1503460369
Вася,ты хоть сам-то понимаешь,что несешь?
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