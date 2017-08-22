Уткин: «Финансовые проблемы «Рубина»? Бердыев не бывает там, где не бывает денег»

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о возможных финансовых проблемах «Рубина».

Ранее о финансовых трудностях заявил главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев.

«Это необязательно проблемы. У Бердыева бродячий цирк, шапито в этом отношении – это в непренебрежительном смысле. Может быть, действительно не хватает средств, но Бердыев не бывает там, где не бывает денег. Вряд ли «Рубин», не продавая никого, может кого-то купить.

Ожидания от казанцев противоречивые. Думаю, что «Рубин» будет теневым соперником «Зенита», но осечек уже многовато, поэтому можно сомневаться в этом», – сказал Уткин.