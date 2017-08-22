Несколько топ-клубов Европы нацелились на 18-летнего хавбека «Арсенала» Макгуэйна

Полузащитник «Арсенала» Маркус Макгуэйн привлек внимание нескольких больших европейских клубов.

Набольший интерес к 18-летнему игроку проявляет «Ювентус», который готов предоставить «канонирам» самое выгодное предложение. Также хавбек находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Наполи».

Контракт футболиста с красно-белыми истекает следующим летом и клуб намерен продлить соглашение.

Отметим, что в прошлом сезоне Макгуэйн был капитаном сборной Англии среди игроков не старше 18-ти лет.