Несколько топ-клубов Европы нацелились на 18-летнего хавбека «Арсенала» Макгуэйна

Полузащитник «Арсенала» Маркус Макгуэйн привлек внимание нескольких больших европейских клубов.
Набольший интерес к 18-летнему игроку проявляет «Ювентус», который готов предоставить «канонирам» самое выгодное предложение. Также хавбек находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Наполи».
Контракт футболиста с красно-белыми истекает следующим летом и клуб намерен продлить соглашение.
Отметим, что в прошлом сезоне Макгуэйн был капитаном сборной Англии среди игроков не старше 18-ти лет.
Источник: Independent.co.uk