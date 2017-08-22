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    Несколько топ-клубов Европы нацелились на 18-летнего хавбека «Арсенала» Макгуэйна

    Полузащитник «Арсенала» Маркус Макгуэйн привлек внимание нескольких больших европейских клубов.

    Набольший интерес к 18-летнему игроку проявляет «Ювентус», который готов предоставить «канонирам» самое выгодное предложение. Также хавбек находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Наполи».

    Контракт футболиста с красно-белыми истекает следующим летом и клуб намерен продлить соглашение.

    Отметим, что в прошлом сезоне Макгуэйн был капитаном сборной Англии среди игроков не старше 18-ти лет.

    Источник: Independent.co.uk

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    22.08.2017 14:25
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