Семин: «Локомотив» не заслуживал 0:2 после перового тайма со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что остался недоволен действиями всей своей команды в обороне во встрече седьмого тура российской Премьер-лиги со «Спартаком». Специалист пообещал в ближайшее время исправить эти ошибки, чтобы избежать их в дальнейшем.

Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» закончился со счетом 3:4. Хозяева поля после этой встречи обосновались на 10-й строчке в турнирной таблице с восемью очками, а «железнодорожники» – на второй, имея на своем счету 16 очков.

– «Локомотив» в этом сезоне одержал две яркие победы – над ЦСКА и «Спартаком». Какой из этих матчей будете вспоминать чаще?

– Конечно, игру со «Спартаком». Она была буквально вчера, лучше отложилась в памяти. Воспоминания еще очень свежие. А поединок с ЦСКА уже в прошлом. Теперь нам надо исправить те ошибки, которые мы допустили в последнем дерби.

– Какие именно ошибки?

– Имею в виду прежде всего действия всей команды в обороне.

– Что вы сказали футболистам в перерыве? «Локомотив» в первом и втором таймах – две разные команды.

– Ничего особенного. Повышенные тона у нас бывают, но здесь этого не требовалось. Важно было быстро среагировать на ситуацию, которая произошла. Мы не заслуживали 0:2 после перового тайма. Вообще никак не заслуживали. «Локомотив» имел даже лучшие моменты, чем «Спартак». Команда играла хорошо, от сердца. И по всем показателям мы не проиграли первую половину. Вот на чем я акцентировал внимание футболистов в раздевалке. К тому же нам нужны были замены, когда спартаковцы остались в меньшинстве. Хотя даже если бы они были в полном составе, мы бы все равно примерно такие же изменения внесли.

– Когда «Спартак» повел 2:0, многие зрители наверняка подумали: «Тут все ясно». У вас не было таких мыслей?

– Нет. Мы не сдаемся.

– Рыбус, который не накрыл удар Глушакова в моменте с первым голом, получил от вас внушение?

– Я вообще с ним на эту тему не говорил. Только после матча сказал ему, чтобы он пересмотрел запись игры. Рыбус тоже боялся резко пойти на игрока, потому что эпизод был внутри штрафной. Рисковали получить пенальти.

– Как вам игра Промеса?

– Один из лучших футболистов чемпионата России. Такие игроки, как Промес, Фернандеш и многие другие, делают наши лигу более красочной. Благодаря им люди ходят на футбол. Промес – очень сильный футболист, которого тяжело сдержать или сыграть против него персонально.

– То есть к Игнатьеву не может быть претензий?

– Претензии есть ко всем. Мы ведь не лучшим образом действовали в обороне. Соберемся, посмотрим эпизоды матча и покажем игрокам, что было не так. Они сами это понимают, но мы все равно обязательно покажем.

– Поражение в Суперкубке стало дополнительной мотивацией в матче чемпионата?

– Конечно. Мы не можем одной команде проиграть два раза за такой короткий промежуток времени. Мне даже особенно не нужно было ничего говорить. Ребята были хорошо сконцентрированы, за исключением отдельных эпизодов.