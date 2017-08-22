Игнонин назвал самый худший вариант для Дзюбы

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Алексей Игонин считает, что у нападающего Артема Дзюбы сейчас есть несколько вариантов развития карьеры. Ранее сообщалось, что он может быть отдан в аренду или продан российскому или зарубежному клубу. Экс-футболист уверен, что худший из этих вариантов – остаться в «Зените» и перестать бороться за место в составе, получая зарплату, сидя на скамейке запасных.

– Трансферное окно скоро закроется, но по слухам «Зенит» пополнят еще несколько новичков. Какие позиции до сих пор нуждаются в усилении?

– Буду банальным и скажу, что всегда нужно искать нападающих. Форварды – это особая история. Свежий пример – Артем Дзюба. Еще вчера у него было все хорошо: много забивал, вызывался в сборную, а сегодня он, по слухам, ищет новый клуб. Есть Месси и еще пара человек, под которых подкупают новичков, а во всех остальных случаях клубы непрерывно ищут нападающего, который примется забивать здесь и сейчас. И никто не вспоминает, сколько у кого было голов в прошлом сезоне. Некоторые игроки могут за один год забить 30 мячей, а в следующем – всего 5. Найти футболиста, который именно сейчас находится на кураже, полезно любой команде.

– Слухов вокруг ухода Дзюбы очень много. Как вы думаете, стоит ли ему искать новый клуб или лучше продолжить борьбу за место в основе «Зенита»?

– Здесь не так много вариантов. Можно смотреть на ситуацию с позиции обычного человека, который выбирает, где ему лучше и комфортнее жить. А есть точка зрения футболиста, который должен не бояться трудностей, преодолевать их и через это расти. Каким путем пойдет Дзюба? Мы можем только гадать и пытаться давать советы. А насколько верны будут эти советы, покажет время. Все хотят, чтобы Дзюба играл и прогрессировал. Даже если он перейдет в другую команду и забьет там 20 голов, можно будет сказать, что это заслуга «Зенита» и тренеров, с которым здесь работал Артем. Самый худший вариант, если он останется в Петербурге, но прекратит бороться. Через некоторое время скажет, что всегда мечтал закончить здесь карьеру и повесит бутсы на гвоздь. Это было бы печально.

– Не слишком ли большим риском будет для «Зенита» отпустить сейчас Дзюбу? Кокорин может перестать забивать, да и от травм никто не застрахован?

– Петербургский клуб сейчас находится в такой ситуации, что его мало волнуют чьи-то переживания. У команды есть жестко поставленные цели, есть результат и есть большие возможности. Если до закрытия трансферного окна ничего не произойдет, можно будет сесть и подумать, что делать с Дзюбой, как его восстановить. Но окно еще открыто, а это значит, что в «Зенит» в любой момент могут привезти форварда такого уровня, что нам просто нечего будет комментировать.