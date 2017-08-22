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    Игнонин назвал самый худший вариант для Дзюбы

    Бывший футболист сборной России и «Зенита» Алексей Игонин считает, что у нападающего Артема Дзюбы сейчас есть несколько вариантов развития карьеры. Ранее сообщалось, что он может быть отдан в аренду или продан российскому или зарубежному клубу. Экс-футболист уверен, что худший из этих вариантов – остаться в «Зените» и перестать бороться за место в составе, получая зарплату, сидя на скамейке запасных.

    – Трансферное окно скоро закроется, но по слухам «Зенит» пополнят еще несколько новичков. Какие позиции до сих пор нуждаются в усилении?

    – Буду банальным и скажу, что всегда нужно искать нападающих. Форварды – это особая история. Свежий пример – Артем Дзюба. Еще вчера у него было все хорошо: много забивал, вызывался в сборную, а сегодня он, по слухам, ищет новый клуб. Есть Месси и еще пара человек, под которых подкупают новичков, а во всех остальных случаях клубы непрерывно ищут нападающего, который примется забивать здесь и сейчас. И никто не вспоминает, сколько у кого было голов в прошлом сезоне. Некоторые игроки могут за один год забить 30 мячей, а в следующем – всего 5. Найти футболиста, который именно сейчас находится на кураже, полезно любой команде.

    – Слухов вокруг ухода Дзюбы очень много. Как вы думаете, стоит ли ему искать новый клуб или лучше продолжить борьбу за место в основе «Зенита»?

    – Здесь не так много вариантов. Можно смотреть на ситуацию с позиции обычного человека, который выбирает, где ему лучше и комфортнее жить. А есть точка зрения футболиста, который должен не бояться трудностей, преодолевать их и через это расти. Каким путем пойдет Дзюба? Мы можем только гадать и пытаться давать советы. А насколько верны будут эти советы, покажет время. Все хотят, чтобы Дзюба играл и прогрессировал. Даже если он перейдет в другую команду и забьет там 20 голов, можно будет сказать, что это заслуга «Зенита» и тренеров, с которым здесь работал Артем. Самый худший вариант, если он останется в Петербурге, но прекратит бороться. Через некоторое время скажет, что всегда мечтал закончить здесь карьеру и повесит бутсы на гвоздь. Это было бы печально.

    – Не слишком ли большим риском будет для «Зенита» отпустить сейчас Дзюбу? Кокорин может перестать забивать, да и от травм никто не застрахован?

    – Петербургский клуб сейчас находится в такой ситуации, что его мало волнуют чьи-то переживания. У команды есть жестко поставленные цели, есть результат и есть большие возможности. Если до закрытия трансферного окна ничего не произойдет, можно будет сесть и подумать, что делать с Дзюбой, как его восстановить. Но окно еще открыто, а это значит, что в «Зенит» в любой момент могут привезти форварда такого уровня, что нам просто нечего будет комментировать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2017 06:28
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 августа 2017, 18:20

      Если бы Дзюба хотел играть, то уже куда-нибудь ушел бы! Так что будет протирать скамейку в запасе до следующего трансферного окна!

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 22 августа 2017, 12:06

      Меньше всего беспокоит будущее Дзюбы, ни клуб, ни сборная, не потяряют ничего от его отсутствия. Пусть шутит где угодно.

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      Рейтинг: +875

      sidul1 22 августа 2017, 11:33

      Если бы он заинтересовал Арарат Москва,это был бы лучший вариант.А так,уровень первенства области.Вряд ли он променяет бабло на место в основе,если только его пинками не выкинут.ДЗЮБА-одно слово.

      0
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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 22 августа 2017, 11:04

      Еще рубль на куб, и нет проблем!

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      Рейтинг: +4025

      raritet 22 августа 2017, 08:54

      Мы все говорим о том, что делать нашему котику Артемушке, как ему устроиться,а нужно просто,чтобы индивид пахал так чтобы не было вопросов ни у кого: ни у тренера ни у болельщиков. Как говорил французский скульптор Антуан Бурдель : Если у вас есть талант, но нет трудолюбия -у вас нет ничего. Это же не малыш. И если нет сил бороться, то увы, нужно достойно сойти со сцены.

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      Рейтинг: +5458

      Дядя Серёжа 22 августа 2017, 06:45

      Худший вариант для Бздюбы - охранник в супермаркете. Я сказал - худший.

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      Рейтинг: +3951

      Kollljan > Дядя Серёжа 22 августа 2017, 06:56

      Дзюба уже накосил в Зените столько бабла, что до конца жизни ему работать не нужно, разве что, купить какой-нибудь супермаркет вместе с охранниками. Кстати, это не самый худший вариант.

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      Рейтинг: +5458

      Дядя Серёжа > Kollljan 22 августа 2017, 06:58

      А для души? Не мячик, так воришек погонять.

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      Рейтинг: +3951

      Kollljan > Дядя Серёжа 22 августа 2017, 07:00

      Ну, хотя бы и так.

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      Рейтинг: +5458

      Дядя Серёжа > Kollljan 22 августа 2017, 07:00

      Вот и договорились.

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