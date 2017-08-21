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    Ещенко: «В матчах с «Локомотивом», ЦСКА и «Динамо» «Спартак» сам упустил победу»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко подчеркнул, что красно-белые могут винить только самих себя в поражении от «Локомотива» (3:4) в поединке седьмого тура РФПЛ. По его словам, команда начала играть на удержание счета после удаления полузащитника Александра Самедова за две желтые карточки в конце первого тайма.

    «Думаю, мы сами упустили победу. Как до этого с «Динамо» и ЦСКА, сейчас – с «Локомотивом». Не дотерпели, не дожали, потому и поплатились. Когда на одного игрока меньше, уже пытаешься играть на удержание. Контролировать не получалось, и они нас дожали, подавая только с флангов. У них это хорошо получалось, забили нам два гола. Ну а третий и четвертый – там уже контратаки пошли. А мы еще чуть-чуть – и могли бы повести, забей Глушаков», – сказал Ещенко в эфире программы «8-16» на телеканале «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2017 23:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 22 августа 2017, 11:18

      Ребята, давайте уже включайте дикую самоотдачу. В том году это был залог побед!!!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 августа 2017, 08:03

      Вот и сделайте вывод из своих ошибок.

      2
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      Рейтинг: +459

      77SAM 22 августа 2017, 07:25

      Очень самокритично,пора бы на поле делом заниматься...

      2
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      Рейтинг: +148

      СНА-17 22 августа 2017, 00:11

      Посмотрим, что дальше будет.

      2
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 22 августа 2017, 00:10

      Что правда, то правда. Сами виновны в этих поражениях.
      Только вот толку то, что они это знают, после игры с Динамо должно было до них это дойти, а получается что никак не доходит.

      4
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 22 августа 2017, 00:04

      Да,за 7 туров Спартак очков 6 железобетонных просрал.

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