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  • Ещенко: «В матчах с «Локомотивом», ЦСКА и «Динамо» «Спартак» сам упустил победу»

Ещенко: «В матчах с «Локомотивом», ЦСКА и «Динамо» «Спартак» сам упустил победу»

21 августа 2017, 23:43
7

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко подчеркнул, что красно-белые могут винить только самих себя в поражении от «Локомотива» (3:4) в поединке седьмого тура РФПЛ. По его словам, команда начала играть на удержание счета после удаления полузащитника Александра Самедова за две желтые карточки в конце первого тайма.

«Думаю, мы сами упустили победу. Как до этого с «Динамо» и ЦСКА, сейчас – с «Локомотивом». Не дотерпели, не дожали, потому и поплатились. Когда на одного игрока меньше, уже пытаешься играть на удержание. Контролировать не получалось, и они нас дожали, подавая только с флангов. У них это хорошо получалось, забили нам два гола. Ну а третий и четвертый – там уже контратаки пошли. А мы еще чуть-чуть – и могли бы повести, забей Глушаков», – сказал Ещенко в эфире программы «8-16» на телеканале «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Ещенко Андрей
Комментарии (7)
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DZHEK_VOROBEY1987
1503349449
Да,за 7 туров Спартак очков 6 железобетонных просрал.
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Вадим 1972
1503349800
Что правда, то правда. Сами виновны в этих поражениях. Только вот толку то, что они это знают, после игры с Динамо должно было до них это дойти, а получается что никак не доходит.
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СНА-17
1503349866
Посмотрим, что дальше будет.
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vladik12
1503350904
Спасибо, кэп.
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77SAM
1503375914
Очень самокритично,пора бы на поле делом заниматься...
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Диктор
1503378239
Вот и сделайте вывод из своих ошибок.
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Алекс 914
1503389903
Ребята, давайте уже включайте дикую самоотдачу. В том году это был залог побед!!!
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