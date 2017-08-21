Ещенко: «В матчах с «Локомотивом», ЦСКА и «Динамо» «Спартак» сам упустил победу»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко подчеркнул, что красно-белые могут винить только самих себя в поражении от «Локомотива» (3:4) в поединке седьмого тура РФПЛ. По его словам, команда начала играть на удержание счета после удаления полузащитника Александра Самедова за две желтые карточки в конце первого тайма.

«Думаю, мы сами упустили победу. Как до этого с «Динамо» и ЦСКА, сейчас – с «Локомотивом». Не дотерпели, не дожали, потому и поплатились. Когда на одного игрока меньше, уже пытаешься играть на удержание. Контролировать не получалось, и они нас дожали, подавая только с флангов. У них это хорошо получалось, забили нам два гола. Ну а третий и четвертый – там уже контратаки пошли. А мы еще чуть-чуть – и могли бы повести, забей Глушаков», – сказал Ещенко в эфире программы «8-16» на телеканале «Наш футбол».