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    РФПЛ. «Ахмат» дома уступил «Арсеналу»

    В поединке седьмого тура РФПЛ «Ахмат» в родных стенах проиграл тульскому «Арсеналу».

    «Оружейники» открыли счет усилиями хавбека Сергея Ткачева на исходе получаса игры. На 75-й минуте нападающий грозненцев Заур Садаев счет сравнял, однако уже через минуту форвард Лука Джорджевич вновь вывел «Арсенал» вперед, установив окончательный счет встречи.

    Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур

    Ахмат (Грозный) – Арсенал (Тула) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ткачев, 30; 1:1 – Садаев, 75; 1:2 – Джорджевич, 76.

    «Ахмат»: Гудиев, Родолфо (Садаев, 46), Семенов, Мохаммади, Анхель, Сампайо (Раванелли, 72), Иванов, Швец, Митришев, Ахъядов (Бериша, 46), Лео.

    «Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунцу, Альварес, Максимов (Денисов, 89), Горбатенко, Бурчану, Ткачев (Хагуш, 74), Каушич, Джорджевич (Расич, 78).

    Нереализованный пенальти: Лео, 70.

    Предупреждения: Швец, 55 – Джорджевич, 77; Альварес, 84.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2017 21:55
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +571

      RJM555 22 августа 2017, 10:24

      Атакующий футбол от конова с шестью защитниками........скорее всего авантюрный футбол и вообще кто сказал что кононов - тренер футбольный....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 22 августа 2017, 07:58

      Молодцы туляки !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 22 августа 2017, 07:44

      Верните Городова в рамку!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17750

      paracetamol 21 августа 2017, 23:28

      Лука забил СУПЕР-Г-О-О-Л!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 августа 2017, 22:46

      Тулу с чумовой победой!!.. Луку с первым голом, не останавливаться на достигнутом!!... Играли и наиграли!!...

      "Великие свершения достигаются не силой, а упорством!...." (Самуэл Джонсон)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 21 августа 2017, 22:29

      Не ждали...

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 21 августа 2017, 22:24

      костюм в отставку

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 августа 2017, 22:23

      Усилия Миодрага Божовича приносят свои плоды! Поздравляю!

      1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 21 августа 2017, 22:03

      Молодец Лука с первым голом

      2
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      Рейтинг: +63

      Forge > Tajik-za Zenit 21 августа 2017, 22:05

      Красавчик,заслужил

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 21 августа 2017, 22:03

      От Ростова тоже спасибо.

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