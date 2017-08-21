РФПЛ. «Ахмат» дома уступил «Арсеналу»

В поединке седьмого тура РФПЛ «Ахмат» в родных стенах проиграл тульскому «Арсеналу».

«Оружейники» открыли счет усилиями хавбека Сергея Ткачева на исходе получаса игры. На 75-й минуте нападающий грозненцев Заур Садаев счет сравнял, однако уже через минуту форвард Лука Джорджевич вновь вывел «Арсенал» вперед, установив окончательный счет встречи.

Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур

Ахмат (Грозный) – Арсенал (Тула) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ткачев, 30; 1:1 – Садаев, 75; 1:2 – Джорджевич, 76.

«Ахмат»: Гудиев, Родолфо (Садаев, 46), Семенов, Мохаммади, Анхель, Сампайо (Раванелли, 72), Иванов, Швец, Митришев, Ахъядов (Бериша, 46), Лео.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунцу, Альварес, Максимов (Денисов, 89), Горбатенко, Бурчану, Ткачев (Хагуш, 74), Каушич, Джорджевич (Расич, 78).

Нереализованный пенальти: Лео, 70.

Предупреждения: Швец, 55 – Джорджевич, 77; Альварес, 84.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ