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РФПЛ. «Ахмат» дома уступил «Арсеналу»

21 августа 2017, 21:55
17

В поединке седьмого тура РФПЛ «Ахмат» в родных стенах проиграл тульскому «Арсеналу».

«Оружейники» открыли счет усилиями хавбека Сергея Ткачева на исходе получаса игры. На 75-й минуте нападающий грозненцев Заур Садаев счет сравнял, однако уже через минуту форвард Лука Джорджевич вновь вывел «Арсенал» вперед, установив окончательный счет встречи.

Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур

Ахмат (Грозный) – Арсенал (Тула) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ткачев, 30; 1:1 – Садаев, 75; 1:2 – Джорджевич, 76.

«Ахмат»: Гудиев, Родолфо (Садаев, 46), Семенов, Мохаммади, Анхель, Сампайо (Раванелли, 72), Иванов, Швец, Митришев, Ахъядов (Бериша, 46), Лео.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунцу, Альварес, Максимов (Денисов, 89), Горбатенко, Бурчану, Ткачев (Хагуш, 74), Каушич, Джорджевич (Расич, 78).

Нереализованный пенальти: Лео, 70.

Предупреждения: Швец, 55 – Джорджевич, 77; Альварес, 84.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Арсенал
Комментарии (17)
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Roman Kisselev
1503341835
Соболезную Чечне с такой командой баранов...
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Alex Y
1503341866
Арсенал Молодцы
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shahor
1503342041
Мои искренние поздравления поклонникам "Арсенала"-молодцы туляки!У микрофонщиков впечатлил Жаба-побольше выдавай таких матчей дорогой товарищ!
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Tajik-za Zenit
1503342188
Молодец Лука с первым голом
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андрей андреев
1503342188
От Ростова тоже спасибо.
Ответить
VVM1964
1503342382
Мои поздавления Туле .
Ответить
cska-62
1503343432
Усилия Миодрага Божовича приносят свои плоды! Поздравляю!
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карасевщина
1503343465
костюм в отставку
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insider_retro
1503344780
Тулу с чумовой победой!!.. Луку с первым голом, не останавливаться на достигнутом!!... Играли и наиграли!!... "Великие свершения достигаются не силой, а упорством!...." (Самуэл Джонсон)
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Catastrofa
1503377911
Молодцы туляки !
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