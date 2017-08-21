Нигматуллин считает логичным невызов Селихова в сборную России

Из четырёх от Локо, два на совести Селихова..
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал решение главного тренера команды Станислава Черчесова отсеять из списка футболистов на ближайший сбор голкипера московского «Спартака» Александра Селихова.
«Невызов Александра Селихова в сборную на матч с «Динамо» можно довольно легко объяснить, это вполне логичное решение. При всех потенциально сильных качествах этого вратаря, ему в данный момент не удалось убедить тренерский штаб сборной России в том, что он сильнее Андрея Лунева или Андрея Синицына.
Наверняка тренерами национальной команды планировалось пригласить на игру двух вратарей — этого вполне достаточно – а Лунев и Синицын играют в своих клубах стабильнее. В этом нужно прибавлять и Селихову.
Играть за «Спартак» очень сложно, да и попал Александр в основной состав не в самый простой момент. Значит, нужно вместе с командой преодолевать сложности и добиваться нового вызова в сборную, чего я Селихову и желаю. Александр пока сыграл недостаточное количество матчей за «Спартак», были у него и хорошие моменты, и не очень. Но я надеюсь, что это только начало карьеры большого вратаря», – сказал специалист.
Сам Нигматуллин защищал ворота сборной России с 2000 по 2002 годы и успел провести 24 матча (18 пропущенных мячей).
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