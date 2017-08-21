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    Нигматуллин считает логичным невызов Селихова в сборную России

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал решение главного тренера команды Станислава Черчесова отсеять из списка футболистов на ближайший сбор голкипера московского «Спартака» Александра Селихова.

    «Невызов Александра Селихова в сборную на матч с «Динамо» можно довольно легко объяснить, это вполне логичное решение. При всех потенциально сильных качествах этого вратаря, ему в данный момент не удалось убедить тренерский штаб сборной России в том, что он сильнее Андрея Лунева или Андрея Синицына.

    Наверняка тренерами национальной команды планировалось пригласить на игру двух вратарей — этого вполне достаточно – а Лунев и Синицын играют в своих клубах стабильнее. В этом нужно прибавлять и Селихову.

    Играть за «Спартак» очень сложно, да и попал Александр в основной состав не в самый простой момент. Значит, нужно вместе с командой преодолевать сложности и добиваться нового вызова в сборную, чего я Селихову и желаю. Александр пока сыграл недостаточное количество матчей за «Спартак», были у него и хорошие моменты, и не очень. Но я надеюсь, что это только начало карьеры большого вратаря», – сказал специалист.

    Сам Нигматуллин защищал ворота сборной России с 2000 по 2002 годы и успел провести 24 матча (18 пропущенных мячей).

    Черчесов объявил новый состав сборной России. Почему там столько удивительного?

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.08.2017 17:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 21 августа 2017, 20:16

      Из четырёх от Локо, два на совести Селихова..

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