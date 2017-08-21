Рауш может не помочь сборной России в матче против «Динамо»

Полузащитник немецкого «Кельна» Константин Рауш получил повреждение в матче первого тура Бундеслиги против менхенгладбахской «Боруссии» (0:1), сообщает официальный сайт «козлов». В ближайшее время будет оценена степень серьезности травмы.

Футболист 21 августа вызван Станиславом Черчесовым в сборную России на контрольный матч против московского «Динамо», который состоится в начале сентября.

Напомним, что ранее Рауш в составе российской сборной на поле не выходил.

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