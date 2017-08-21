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    Рауш может не помочь сборной России в матче против «Динамо»

    Полузащитник немецкого «Кельна» Константин Рауш получил повреждение в матче первого тура Бундеслиги против менхенгладбахской «Боруссии» (0:1), сообщает официальный сайт «козлов». В ближайшее время будет оценена степень серьезности травмы.

    Футболист 21 августа вызван Станиславом Черчесовым в сборную России на контрольный матч против московского «Динамо», который состоится в начале сентября.

    Напомним, что ранее Рауш в составе российской сборной на поле не выходил.

    Черчесов объявил новый состав сборной России. Почему там столько удивительного?

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2017 16:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 21 августа 2017, 18:57

      Ну козлов-то точно в сборной во все времена хватало и без Рауша ! Обойдёмся.

      3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 августа 2017, 18:41

      Ну я понимаю, была бы Бавария. Ну, сила! А динамо... Даже Урала ниже )))

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 21 августа 2017, 17:51

      рауш в шоке на матч с кем? че за страна динамо

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 августа 2017, 17:07

      Какая потеря! Вся сольем Динаме.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 21 августа 2017, 16:48

      Хотелось бы увидеть парня в деле,надеюсь лучше Ромы Нойша

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > acer2003 21 августа 2017, 19:23

      не надейся..

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