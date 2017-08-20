Руководство «Спартака» не рассматривает вопрос об отставке Карреры

Как стало известно, руководство московского «Спартака» по-прежнему доверяет главному тренеру команды Массимо Каррере, несмотря на не самый удачный старт в РФПЛ. Сейчас красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице.

Соответственно, вопрос об отставке итальянского наставника сейчас не стоит. По мнению руководства «Спартака», столь существенные перемены только навредят команде в преддверии старта в Лиге чемпионов.

Напомним, что в прошлом сезоне Каррера привел спартаковцев к первому месту в чемпионате России впервые за 16 лет.