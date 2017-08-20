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  • Руководство «Спартака» не рассматривает вопрос об отставке Карреры

Руководство «Спартака» не рассматривает вопрос об отставке Карреры

20 августа 2017, 20:05
38

Как стало известно, руководство московского «Спартака» по-прежнему доверяет главному тренеру команды Массимо Каррере, несмотря на не самый удачный старт в РФПЛ. Сейчас красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице.

Соответственно, вопрос об отставке итальянского наставника сейчас не стоит. По мнению руководства «Спартака», столь существенные перемены только навредят команде в преддверии старта в Лиге чемпионов.

Напомним, что в прошлом сезоне Каррера привел спартаковцев к первому месту в чемпионате России впервые за 16 лет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (38)
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Varvar Vovan
1503248865
Арнольдч не жмись дай ему нужных игроков,Вперёд Спартак,удачи Карейре
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acer2003
1503249052
Хоть тут грамотные мысли
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shinnik
1503249486
А за что гнать? Эффект второго постчемпионского сезона..как обычно. при этом команда не киснет,а бежит при всех обстоятельствах.. Сила есть,ума купите..
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Varvar Vovan
1503249723
Лавка маленькая,с таким составом что есть на данный момент,успеха не видать нам((((
Ответить
TRITON41
1503250091
Интересно кто бы сейчас возглавил этот горе клуб?
Ответить
Анжанер не миллинэр
1503250918
Если отрицают,- значить отстава не за горой
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WhiteEgon
1503256579
Пора уже Валере вернуться!
Ответить
Алекc
1503259452
руководству Спартака надо усилить состав. зенит усилился по полной, понимаю их болел, они рады, а у нас что... одни потери.. лазарет полный.. новичков нет.. тренер не причем. он заложник ситуации
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OfaZavr
1503301741
Правильно. Нужно дать спокойно работать, а то и не покупают никого еще и всех собак на него повесить хотят.
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Klim Chugunkin.
1503329091
Врядли Спартак вылетит в ФНЛ,судьи не дадут.
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