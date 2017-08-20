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    Руководство «Спартака» не рассматривает вопрос об отставке Карреры

    Как стало известно, руководство московского «Спартака» по-прежнему доверяет главному тренеру команды Массимо Каррере, несмотря на не самый удачный старт в РФПЛ. Сейчас красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице.

    Соответственно, вопрос об отставке итальянского наставника сейчас не стоит. По мнению руководства «Спартака», столь существенные перемены только навредят команде в преддверии старта в Лиге чемпионов.

    Напомним, что в прошлом сезоне Каррера привел спартаковцев к первому месту в чемпионате России впервые за 16 лет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.08.2017 20:05
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +23

      Varvar Vovan 21 августа 2017, 20:47

      Что же вы за уроды которые поливают грязью команду,сами то играть умеете ушлепки

      -2
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      Рейтинг: +46

      Klim Chugunkin. 21 августа 2017, 18:24

      Врядли Спартак вылетит в ФНЛ,судьи не дадут.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 августа 2017, 10:49

      Правильно. Нужно дать спокойно работать, а то и не покупают никого еще и всех собак на него повесить хотят.

      3
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 21 августа 2017, 00:13

      купят кого-нить
      не может быть
      чтобы не прикупили
      .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 20 августа 2017, 23:04

      руководству Спартака надо усилить состав. зенит усилился по полной, понимаю их болел, они рады, а у нас что... одни потери.. лазарет полный.. новичков нет.. тренер не причем. он заложник ситуации

      5
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 августа 2017, 22:25

      Ещё есть шанс попасть в шестёрку.

      3
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > VVM1964 21 августа 2017, 00:14

      Что ясно? Что показал "Зенит"? Накупил аргентинского шлака? Как дети с новой погремушкой. Игра никакая. Если бы не прорвало Кокорина непонятно с какого перепуга, то недалеко от "Спартака" были бы в таблице. Играть надо. Выдать серию из 5-7 побед, благо календарь нам во второй половине круга это позволяет. И голубые поплывут 100 % по ходу сезона.

      3
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > VVM1964 22 августа 2017, 19:30

      А моя интуиция другое подсказывает. )

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 20 августа 2017, 22:16

      Пора уже Валере вернуться!

      -1
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      Рейтинг: +46

      Klim Chugunkin. > WhiteEgon 21 августа 2017, 18:25

      Давно пора.

      1
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      Рейтинг: +816

      diktatop 20 августа 2017, 22:09

      может если есть желание играть то надо провести вложения?!

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 20 августа 2017, 21:45

      Ещё одно поражение и рассмотрят! Хотя нужно рассмотреть вопрос о замене самого руководства.

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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 20 августа 2017, 21:40

      нужно усиление во всех линиях! да еще есть игроки которые без отпуска играют,Каррера тут не причем!

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