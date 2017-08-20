РФПЛ. «Динамо» в концовке спаслось от поражения в игре с «Уфой»

Завершился очередной матч седьмого тура РФПЛ, в котором встретились московское «Динамо» и «Уфа». Подопечные Сергея Семака не смогли удержать победный счет, пропустив в концовке встречи..

За гостей голом отметился Ондрей Ваньек, за хозяев – воспитанник московского «Спартака» Александр Зотов.

Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур

Динамо (Москва) – Уфа – 1:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Ваньек, 45; 1:1 – Зотов, 87.

«Динамо»: Шунин, Терехов, Цаллагов, Рыков, Хольмен, Ионов (Луценко, 72), Зотов, Панченко, Соу, Ташаев, Бечирай (Вандерсон, 57).

«Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич (Сысуев, 90+3), Ваньек (Обляков, 46), Игбун, Фатай (Абдулавов, 90+1).

Предупреждения: нет – Обляков, 71; Пауревич, 76; Йокич, 90+1.

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