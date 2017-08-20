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    РФПЛ. «Динамо» в концовке спаслось от поражения в игре с «Уфой»

    Завершился очередной матч седьмого тура РФПЛ, в котором встретились московское «Динамо» и «Уфа». Подопечные Сергея Семака не смогли удержать победный счет, пропустив в концовке встречи..

    За гостей голом отметился Ондрей Ваньек, за хозяев – воспитанник московского «Спартака» Александр Зотов.

    Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур

    Динамо (Москва) – Уфа – 1:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Ваньек, 45; 1:1 – Зотов, 87.

    «Динамо»: Шунин, Терехов, Цаллагов, Рыков, Хольмен, Ионов (Луценко, 72), Зотов, Панченко, Соу, Ташаев, Бечирай (Вандерсон, 57).

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич (Сысуев, 90+3), Ваньек (Обляков, 46), Игбун, Фатай (Абдулавов, 90+1).

    Предупреждения: нет – Обляков, 71; Пауревич, 76; Йокич, 90+1.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2017 19:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3414

      AZ 20 августа 2017, 21:01

      Погребняк еще в Динамо?

      0
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      ...
      Рейтинг: +67292

      portero > AZ 20 августа 2017, 22:19

      наверное в кассу первый.

      2
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 20 августа 2017, 19:56

      Привет

      0
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      Рейтинг: +93

      aviator117 20 августа 2017, 19:47

      Убрать Ионова и Динамо будет выигрывать !!! С ним они выскочили, тот отсиделся в ЦСКА, а теперь пришел мутить воду в Динамо. Ну чудеса...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      Tihov.e 20 августа 2017, 19:33

      Ну вот как обещали выше Спартака а поросята визжали как можно быть выше первого места вы его ещё займите.

      1
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      Рейтинг: +67292

      portero > Tihov.e 20 августа 2017, 22:20

      подкол клевый . но места как то не те

      2
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 20 августа 2017, 19:31

      Динамики молодцы, все таки дожали!

      0
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 > Fan Loko mik 20 августа 2017, 20:09

      Скорее отскочили...

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