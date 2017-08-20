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    Кокорин: «Почему стал забивать? Играю на любимой позиции, где у меня всегда получалось»

    Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал результат матча седьмого тура РФПЛ против пермского «Амкара» (1:0), а также в очередной раз поразмышлял о причинах своей высокой результативности в последнее время.

    «Тяжелая игра в каждом из таймов. Все знают, что «Амкар» здесь играет хорошо в обороне, но повезло, что забили. В принципе, игра шла до забитого мяча. Мы знали, что если удастся открыть счет, то, наверное, «Амкар» не будет весь матч обороняться и будет атаковать. Забили только во втором тайме и после этого сумели удержать победу.

    Не знаю, как нацелен был «Амкар», все-таки мало что у них получилось. Были подходы, скажем так, и один хороший момент, который сами подарили. Как раз когда попали Игорю Смольникову в живот — это, пожалуй, самый запоминающийся эпизод. Если бы не наши ошибки, то у хозяев бы не получилась игра.

    Что для меня изменилось? Больше нацелен на ворота, играю на любимой позиции — не то что свободного художника, а по всему полю и больше времени в нападении. Это моя любимая позиция, где у меня всю жизнь получалось. Думаю, только это», – полагает Кокорин.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи «Амкар» – «Зенит».

    Источник: ФК «Зенит»

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    20.08.2017 19:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 20 августа 2017, 22:44

      да не пизди, закодировали небось...........

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 августа 2017, 20:39

      Надеюсь, непростые времена миновали.... Вроде пошло... Играй где хочешь, только забивай... Забивай на радость себе и болельщикам и назло остальным....

      "Не надо слушать тех, кто велит тебе играть на скрипке, когда у тебя хорошо получается стучать в барабан!..." (Жозе Моуриньо)

      4
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 20 августа 2017, 20:30

      Пендель видимо дал манчини хороший,и понял он,что ппосто так,из-за паспорта выпускать не будут

      2
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 20 августа 2017, 19:15

      главное что бы не допинг или кокосяки, а то вон у коняшек Ерема бегал как семеро коней, а потом оказалось что под коксом

      -2
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 20 августа 2017, 19:07

      Вообще любому слесарю, сантехнику и учителю рисования было понятно, что он должен играть центра. Почему наши умные тренеры пихали его вместе со Смоловым и Дзюбой - загадка.

      5
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Бриг 20 августа 2017, 19:35

      Разгадка одна перестроить так как хочется,а не как надо. Превратить очевидное в невероятное.)))

      1
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Бриг 20 августа 2017, 19:42

      Полностью согласен

      1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > Бриг 20 августа 2017, 20:49

      Если даже это для вас загадка, то вопрос почему Кокорина не будет в сборной на ЧМ 2018 для вас наверняка тайна, покрытая мраком.

      0
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