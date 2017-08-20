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  • Кокорин: «Почему стал забивать? Играю на любимой позиции, где у меня всегда получалось»

Кокорин: «Почему стал забивать? Играю на любимой позиции, где у меня всегда получалось»

20 августа 2017, 19:01
8

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал результат матча седьмого тура РФПЛ против пермского «Амкара» (1:0), а также в очередной раз поразмышлял о причинах своей высокой результативности в последнее время.

«Тяжелая игра в каждом из таймов. Все знают, что «Амкар» здесь играет хорошо в обороне, но повезло, что забили. В принципе, игра шла до забитого мяча. Мы знали, что если удастся открыть счет, то, наверное, «Амкар» не будет весь матч обороняться и будет атаковать. Забили только во втором тайме и после этого сумели удержать победу.

Не знаю, как нацелен был «Амкар», все-таки мало что у них получилось. Были подходы, скажем так, и один хороший момент, который сами подарили. Как раз когда попали Игорю Смольникову в живот — это, пожалуй, самый запоминающийся эпизод. Если бы не наши ошибки, то у хозяев бы не получилась игра.

Что для меня изменилось? Больше нацелен на ворота, играю на любимой позиции — не то что свободного художника, а по всему полю и больше времени в нападении. Это моя любимая позиция, где у меня всю жизнь получалось. Думаю, только это», – полагает Кокорин.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи «Амкар» – «Зенит».

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (8)
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Бриг
1503245257
Вообще любому слесарю, сантехнику и учителю рисования было понятно, что он должен играть центра. Почему наши умные тренеры пихали его вместе со Смоловым и Дзюбой - загадка.
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spam2009
1503245708
главное что бы не допинг или кокосяки, а то вон у коняшек Ерема бегал как семеро коней, а потом оказалось что под коксом
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Asbjorn
1503250220
Пендель видимо дал манчини хороший,и понял он,что ппосто так,из-за паспорта выпускать не будут
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insider_retro
1503250788
Надеюсь, непростые времена миновали.... Вроде пошло... Играй где хочешь, только забивай... Забивай на радость себе и болельщикам и назло остальным.... "Не надо слушать тех, кто велит тебе играть на скрипке, когда у тебя хорошо получается стучать в барабан!..." (Жозе Моуриньо)
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вместе с ЦСКА
1503258262
да не пизди, закодировали небось...........
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