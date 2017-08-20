Кокорин: «Почему стал забивать? Играю на любимой позиции, где у меня всегда получалось»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал результат матча седьмого тура РФПЛ против пермского «Амкара» (1:0), а также в очередной раз поразмышлял о причинах своей высокой результативности в последнее время.

«Тяжелая игра в каждом из таймов. Все знают, что «Амкар» здесь играет хорошо в обороне, но повезло, что забили. В принципе, игра шла до забитого мяча. Мы знали, что если удастся открыть счет, то, наверное, «Амкар» не будет весь матч обороняться и будет атаковать. Забили только во втором тайме и после этого сумели удержать победу.

Не знаю, как нацелен был «Амкар», все-таки мало что у них получилось. Были подходы, скажем так, и один хороший момент, который сами подарили. Как раз когда попали Игорю Смольникову в живот — это, пожалуй, самый запоминающийся эпизод. Если бы не наши ошибки, то у хозяев бы не получилась игра.

Что для меня изменилось? Больше нацелен на ворота, играю на любимой позиции — не то что свободного художника, а по всему полю и больше времени в нападении. Это моя любимая позиция, где у меня всю жизнь получалось. Думаю, только это», – полагает Кокорин.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи «Амкар» – «Зенит».