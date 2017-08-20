Манчини: «Время Дзюбы придет»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением об отсутствии у нападающего Артема Дзюбы достаточного количества игрового времени.
Ранее сообщалось, что форвард на правах аренды может перейти в «Краснодар».
В нынешнем сезоне игрок принял участие в пяти матчах «Зенита» в РФПЛ, в которых не отметился результативными действиями.
– Дзюба не подходит под вашу систему игры? Почему он не играет?
– Дзюба, Шатов, Анюков и Жирков травмированы. У нас получается играть хорошо и выигрывать с Кокориным и Друисси в атаке, но я уверен, что время Дзюбы придет.
Источник: ФК «Зенит»