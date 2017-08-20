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    Манчини: «Время Дзюбы придет»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением об отсутствии у нападающего Артема Дзюбы достаточного количества игрового времени.

    Ранее сообщалось, что форвард на правах аренды может перейти в «Краснодар».

    В нынешнем сезоне игрок принял участие в пяти матчах «Зенита» в РФПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

    – Дзюба не подходит под вашу систему игры? Почему он не играет?

    – Дзюба, Шатов, Анюков и Жирков травмированы. У нас получается играть хорошо и выигрывать с Кокориным и Друисси в атаке, но я уверен, что время Дзюбы придет.

    Источник: ФК «Зенит»

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    20.08.2017 18:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 августа 2017, 10:40

      В другой команде это время придёт быстрее)))

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 21 августа 2017, 00:27

      Когда нужно будет подать кому-нибудь воды или зашнуровать бутсы, вот тогда придёт время Дзюбы

      2
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 20 августа 2017, 22:43

      ага придет в ФНЛ в аренде =)))

      2
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 20 августа 2017, 21:36

      Время придёт обязательно! Минут на 10 - 15. ))

      2
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      Рейтинг: +429

      sold93 20 августа 2017, 19:12

      Дзюбиньо титул не положен, поэтому и сослали его, дабы карму не очернял и чемоданы в пустую не заносились

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