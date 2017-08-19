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  • Рейнгольд заявил, что «Спартак» обязан победить «Локомотив»

Рейнгольд заявил, что «Спартак» обязан победить «Локомотив»

19 августа 2017, 15:53
6

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что красно-белые обязаны добывать три очка в матче седьмого тура РФПЛ с «Локомотивом». По его мнению, победа над железнодорожниками – это последний шанс для спартаковцев сократить отставание от лидеров.

«Мне было больно смотреть на «Локомотив» в матче с «Тосно». Команда «наелась» и задрожала. «Локомотив» такого соперника как «Тосно» должен был обыгрывать на классе. Теперь игра серьезнее. Для обеих команд. Сумеет ли «Локомотив» собраться? Просто так «Спартак» не обыграть.

Красно-белые будут играть от ножа. Они понимают, что победа им очень нужна. Иначе они остаются в середине турнирной таблице. Последний шанс подобраться к лидерам. Я отдаю предпочтение «Спартаку». Думаю, что команда отдохнула и пришла в себя. У меня нет сомнений, что «Спартак» будет играть первым номером. И он обязан обыграть «Локомотив». Посмотрим, что предложат железнодорожники», – сказал Рейнгольд.

Поединок «Спартак» – «Локомотив» состоится сегодня и начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Рейнгольд Валерий
Комментарии (6)
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sidors32
1503147743
Я бы упал со стула, если бы он заявил обратное. А так - разве это новость?
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APchelov
1503150034
Интересно, что старый скажет, когда Тосно натянет его любимый спартак? На Тосно за одну только заряженность на победу любо дорого смотреть
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Ванечка
1503150661
Валера, у тебя "Спартак"должен был "Зенит" разорвать, а на выходе вышло так, что красно-белым очко порвали, поэтому завалил бы ты ебальничек, олень^^
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acer2003
1503152755
"Старые "песни о главном )))
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ilichkadr
1503161102
Завтра услышим деда как его Команда «наелась» и задрожала................
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shinnik
1503162298
иначе ему-доширак...
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