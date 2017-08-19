Рейнгольд заявил, что «Спартак» обязан победить «Локомотив»

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что красно-белые обязаны добывать три очка в матче седьмого тура РФПЛ с «Локомотивом». По его мнению, победа над железнодорожниками – это последний шанс для спартаковцев сократить отставание от лидеров.

«Мне было больно смотреть на «Локомотив» в матче с «Тосно». Команда «наелась» и задрожала. «Локомотив» такого соперника как «Тосно» должен был обыгрывать на классе. Теперь игра серьезнее. Для обеих команд. Сумеет ли «Локомотив» собраться? Просто так «Спартак» не обыграть.

Красно-белые будут играть от ножа. Они понимают, что победа им очень нужна. Иначе они остаются в середине турнирной таблице. Последний шанс подобраться к лидерам. Я отдаю предпочтение «Спартаку». Думаю, что команда отдохнула и пришла в себя. У меня нет сомнений, что «Спартак» будет играть первым номером. И он обязан обыграть «Локомотив». Посмотрим, что предложат железнодорожники», – сказал Рейнгольд.

Поединок «Спартак» – «Локомотив» состоится сегодня и начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.