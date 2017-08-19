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    Рейнгольд заявил, что «Спартак» обязан победить «Локомотив»

    Экс-нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что красно-белые обязаны добывать три очка в матче седьмого тура РФПЛ с «Локомотивом». По его мнению, победа над железнодорожниками – это последний шанс для спартаковцев сократить отставание от лидеров.

    «Мне было больно смотреть на «Локомотив» в матче с «Тосно». Команда «наелась» и задрожала. «Локомотив» такого соперника как «Тосно» должен был обыгрывать на классе. Теперь игра серьезнее. Для обеих команд. Сумеет ли «Локомотив» собраться? Просто так «Спартак» не обыграть.

    Красно-белые будут играть от ножа. Они понимают, что победа им очень нужна. Иначе они остаются в середине турнирной таблице. Последний шанс подобраться к лидерам. Я отдаю предпочтение «Спартаку». Думаю, что команда отдохнула и пришла в себя. У меня нет сомнений, что «Спартак» будет играть первым номером. И он обязан обыграть «Локомотив». Посмотрим, что предложат железнодорожники», – сказал Рейнгольд.

    Поединок «Спартак» – «Локомотив» состоится сегодня и начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.08.2017 15:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 19 августа 2017, 20:04

      иначе ему-доширак...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17825

      ilichkadr 19 августа 2017, 19:45

      Завтра услышим деда как его Команда «наелась» и задрожала................

      -1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 19 августа 2017, 17:25

      "Старые "песни о главном )))

      0
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      Рейтинг: +66

      Ванечка 19 августа 2017, 16:51

      Валера, у тебя "Спартак"должен был "Зенит" разорвать, а на выходе вышло так, что красно-белым очко порвали, поэтому завалил бы ты ебальничек, олень^^

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 19 августа 2017, 16:40

      Интересно, что старый скажет, когда Тосно натянет его любимый спартак? На Тосно за одну только заряженность на победу любо дорого смотреть

      2
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    • ...
      Рейтинг: +161

      sidors32 19 августа 2017, 16:02

      Я бы упал со стула, если бы он заявил обратное. А так - разве это новость?

      -2
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