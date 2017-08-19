Стогниенко: «Если «Спартак» проиграет «Локомотиву», то увольнение Карреры перестанет выглядеть научно-фантастическим»

Спортивный комментатор Владимир Стогниенко выразил мнение, что при поражении «Спартака» от «Локомотива» позиции главного тренера красно-белых Массимо Карреры могут пошатнуться и в клубе станут задумываться об его увольнении. Команды проведут сегодня матч в рамах 7-го тура РФПЛ.

«В случае поражения, вариант с увольнением Карреры перестанет выглядеть научно-фантастическим. На эту тему могут начать дискутировать. С другой стороны, рано увольнять тренера. Впереди Лига чемпионов», – заявил Стогниенко.

«Спартак» после шести сыгранных матчей идет на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.