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  • Стогниенко: «Если «Спартак» проиграет «Локомотиву», то увольнение Карреры перестанет выглядеть научно-фантастическим»

Стогниенко: «Если «Спартак» проиграет «Локомотиву», то увольнение Карреры перестанет выглядеть научно-фантастическим»

19 августа 2017, 11:49
24

Спортивный комментатор Владимир Стогниенко выразил мнение, что при поражении «Спартака» от «Локомотива» позиции главного тренера красно-белых Массимо Карреры могут пошатнуться и в клубе станут задумываться об его увольнении. Команды проведут сегодня матч в рамах 7-го тура РФПЛ.

«В случае поражения, вариант с увольнением Карреры перестанет выглядеть научно-фантастическим. На эту тему могут начать дискутировать. С другой стороны, рано увольнять тренера. Впереди Лига чемпионов», – заявил Стогниенко.

«Спартак» после шести сыгранных матчей идет на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Каррера Массимо
Комментарии (24)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Par Mezan
1503132938
ну да, рано увольнять тренера, - он ещё не обослался в Лиге Чемпионов....
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Диктор
1503133964
Не тренера надо убирать-а Наиля Измайлова из руководства клуба нужно убирать.
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айор балдёжник
1503135117
Карера как минимум сделал своё дело
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FCSM#REDWHITE#
1503139472
за Каррерой стена красно-белая!
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Varvar Vovan
1503142107
Надо поддерживать любого тренера,а не гавножопить как любят делать СМИ
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Опорник84
1503144334
Опа, еще один знаток Спартака! Отстаньте вы от нашей команды! Обсудите армейцев, положение Юрия Павловича в Локо, если сегодня проиграют Спартаку!
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карасевщина
1503145379
гарниенко ссыкло сбежал с матча но продолжает квакать где-то
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Popularov
1503145665
Если арбитры не будут ПАРТАЧИТЬ в пользу Спартака, как Безбородов на Суперкубке, то Локомотив ВЫИГРАЕТ!!! Ждите судейских скандалов в этом матче! Арбитр придумает ЛИПОВЫЙ пенальти и посадит Локомотив на свисток! Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО. Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА это показала. СПАРТАК ЧЕМПИОН??? Да! По ошибкам своих защитников! Здесь им нет равных! Спартаковцы уже ПРОПУСТИЛИ 9 мячей в 6-ти играх чемпионата! Больше пропущенных только у Анжи - 10! При ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ разнице забитых и пропущенных мячей! Спартак и Каррера уже и благополучно ПРОВАЛИЛИ старт сезона, а провалить намного ЛЕГЧЕ, чем исправлять! Всё говорит за то, что этот сезон 2017/18 будет для Спартака ПРОВАЛЬНЫМ, а Карреру отправят в ОТСТАВКУ!
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Varvar Vovan
1503148276
Спартак разорвёт локо и будет потихоньку по маленько идти к своему чемпионству!Красно-Белые лучшие!!!!Без коментариев
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Silling
1503232511
А как же Каррераверим и т.д.?
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