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    Стогниенко: «Если «Спартак» проиграет «Локомотиву», то увольнение Карреры перестанет выглядеть научно-фантастическим»

    Спортивный комментатор Владимир Стогниенко выразил мнение, что при поражении «Спартака» от «Локомотива» позиции главного тренера красно-белых Массимо Карреры могут пошатнуться и в клубе станут задумываться об его увольнении. Команды проведут сегодня матч в рамах 7-го тура РФПЛ.

    «В случае поражения, вариант с увольнением Карреры перестанет выглядеть научно-фантастическим. На эту тему могут начать дискутировать. С другой стороны, рано увольнять тренера. Впереди Лига чемпионов», – заявил Стогниенко.

    «Спартак» после шести сыгранных матчей идет на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.08.2017 11:49
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    Комментарии24
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      Рейтинг: -36

      Silling 20 августа 2017, 15:35

      А как же Каррераверим и т.д.?

      -1
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      Рейтинг: +23

      Varvar Vovan 19 августа 2017, 16:11

      Спартак разорвёт локо и будет потихоньку по маленько идти к своему чемпионству!Красно-Белые лучшие!!!!Без коментариев

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 19 августа 2017, 15:27

      Если арбитры не будут ПАРТАЧИТЬ в пользу Спартака, как Безбородов на Суперкубке, то Локомотив ВЫИГРАЕТ!!!
      Ждите судейских скандалов в этом матче!
      Арбитр придумает ЛИПОВЫЙ пенальти и посадит Локомотив на свисток!
      Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО.
      Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА это показала.

      СПАРТАК ЧЕМПИОН??? Да!
      По ошибкам своих защитников!
      Здесь им нет равных!

      Спартаковцы уже ПРОПУСТИЛИ 9 мячей в 6-ти играх чемпионата!
      Больше пропущенных только у Анжи - 10!
      При ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ разнице забитых и пропущенных мячей!

      Спартак и Каррера уже и благополучно ПРОВАЛИЛИ старт сезона, а провалить намного ЛЕГЧЕ, чем исправлять!
      Всё говорит за то, что этот сезон 2017/18 будет для Спартака ПРОВАЛЬНЫМ, а Карреру отправят в ОТСТАВКУ!

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 19 августа 2017, 15:22

      гарниенко ссыкло сбежал с матча но продолжает квакать где-то

      0
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      Рейтинг: +223

      АХ 19 августа 2017, 15:18

      Повылезали живопырки... уволить-уволить. Хоть бы кто за свои слова ответил.

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 19 августа 2017, 15:05

      Опа, еще один знаток Спартака! Отстаньте вы от нашей команды! Обсудите армейцев, положение Юрия Павловича в Локо, если сегодня проиграют Спартаку!

      1
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      Рейтинг: +23

      Varvar Vovan 19 августа 2017, 14:28

      Надо поддерживать любого тренера,а не гавножопить как любят делать СМИ

      2
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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 19 августа 2017, 13:44

      за Каррерой стена красно-белая!

      2
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      Рейтинг: -36

      Silling > FCSM#REDWHITE# 20 августа 2017, 15:36

      Жёлто-синяя.

      -1
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 19 августа 2017, 12:31

      Карера как минимум сделал своё дело

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      Рейтинг: +107

      Efenval777 > айор балдёжник 19 августа 2017, 13:29

      по игре видно что не только Каррера....а будто многие футболисты сделали свое дело...а теперь хотят многомиллионные контракты, чтобы продолжить выступать на прежнем уровне

      0
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      Рейтинг: +107

      Efenval777 > айор балдёжник 19 августа 2017, 13:30

      это чисто про наш футбол...мне страшно представить что будет с нашими футболистами когда они выйграют ЧМ 2018....

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      Рейтинг: +523

      Грыззь > Efenval777 19 августа 2017, 14:33

      Ты фантазёр, однако! Я бы даже сказал-фантаст.

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > Efenval777 19 августа 2017, 15:22

      Вы счастливый человек, у вас есть мечта, выиграть ЧМ 2018! А я об этом уже давно не думаю!

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      Рейтинг: +107

      Efenval777 > Опорник84 19 августа 2017, 20:07

      у меня есть мечта...."она мне от деда досталась" ))))))

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      Рейтинг: +106

      kos999 19 августа 2017, 12:24

      посмотрим..

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