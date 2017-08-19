Вице-президент «Урала»: «Против ЦСКА будем играть на победу»

В руководстве «Урала» поделились ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА в рамках 7-го тура РФПЛ. Как отметил вице-президент клуба Александр Левин, команда будет играть на победу.

«Это штамп, но мы всегда настраиваемся на победу, это действительно так. Сегодня день города, на стадионе будет аншлаг. Будем стараться играть на победу, хотя понимаем, что ЦСКА – очень серьезный коллектив. Тренер армейцев Виктор Гончаренко работал у нас, хорошо знает многих наших игроков, поэтому будет непросто.

Старт удачный, мы не проиграли ни одного матча, хотя побед не хватает. К сожалению, у нас украли победу в Краснодаре, когда на четвертой добавленной минуте в наши ворота поставили пенальти, которого не было, и судейский комитет этот признал. Есть определенная нехватка очков», – заявил Левин.

Матч «Урал» – ЦСКА пройдет сегодня и начнется в 15:00 по московскому времени.