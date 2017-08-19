Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вице-президент «Урала»: «Против ЦСКА будем играть на победу»

    В руководстве «Урала» поделились ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА в рамках 7-го тура РФПЛ. Как отметил вице-президент клуба Александр Левин, команда будет играть на победу.

    «Это штамп, но мы всегда настраиваемся на победу, это действительно так. Сегодня день города, на стадионе будет аншлаг. Будем стараться играть на победу, хотя понимаем, что ЦСКА – очень серьезный коллектив. Тренер армейцев Виктор Гончаренко работал у нас, хорошо знает многих наших игроков, поэтому будет непросто.

    Старт удачный, мы не проиграли ни одного матча, хотя побед не хватает. К сожалению, у нас украли победу в Краснодаре, когда на четвертой добавленной минуте в наши ворота поставили пенальти, которого не было, и судейский комитет этот признал. Есть определенная нехватка очков», – заявил Левин.

    Матч «Урал» – ЦСКА пройдет сегодня и начнется в 15:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2017 11:38
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 августа 2017, 13:37

      Ничейку сгоняют!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 19 августа 2017, 12:36

      Удачи "Урал"!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11