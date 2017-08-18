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    Кришито – о поражении от «Утрехта»: «В Голландии «Зенит» просто подустал»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито выразил мнение, что причиной поражения петербургского клуба в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Утрехта» (0:1) является усталость.

    Ответная встреча пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

    – Сразу после крупной победы над «Спартаком» (5:1), «Зенит» тут же потерял очки в Екатеринбурге, а после 4:0 с «Ахматом» и вовсе проиграл «Утрехту». Закономерности не усматриваете?

    – Она в другом. Пока дома, при фантастической поддержке наших болельщиков, мы играем гораздо лучше, чем на выезде. Отсюда вывод – необходимо улучшать наш футбол в гостевых матчах, где появляются какие-то сложности.

    – Это сложности психологического плана – ведь на выезд отправляется та же самая команда?

    – Дело не в этом. В той же Голландии команда просто подустала. Понимаю, что это не оправдание, но все же определенный груз накапливается. Взять ту же игру с «Уралом» (1:1). Реализуй мы всего на один момент больше, и никто не говорил бы сейчас, что игра в Екатеринбурге у нас не получилась. Вывод: на выезде надо бережнее относиться к тому, что создаем. И вообще – улучшать игру в гостях.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.08.2017 17:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 22 августа 2017, 11:26

      по его логике Израиль дома должны были выносить, а получилось то что получилось...

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 19 августа 2017, 04:26

      Вот только этого не надо, взгляните на себя с критической точки зрения, будьте-же наконец мужиками...

      3
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      Рейтинг: +616

      smersh45 18 августа 2017, 20:06

      надо попадать по воротам но я думаю всё настроится и получится как надо удачи

      -2
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      Рейтинг: +93

      Borz1 18 августа 2017, 18:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      дело в том,что не Федотов судит

      -5
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 18 августа 2017, 18:44

      Чемпионат только начался, а Зенит уже подустал. По ходу им надо в срочном порядке сливать игры УЕФА и кубка России, чтобы лигу выиграть.

      -2
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      Рейтинг: +664

      Небесная > WhiteEgon 18 августа 2017, 22:34

      да ладно, спартак в первом туре уже устал

      0
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 18 августа 2017, 18:19

      Доменико,главное - создавать моменты и что-нибудь да залетит,но к этому
      матчу все сказанное не относится!

      3
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