Кришито – о поражении от «Утрехта»: «В Голландии «Зенит» просто подустал»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито выразил мнение, что причиной поражения петербургского клуба в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Утрехта» (0:1) является усталость.

Ответная встреча пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

– Сразу после крупной победы над «Спартаком» (5:1), «Зенит» тут же потерял очки в Екатеринбурге, а после 4:0 с «Ахматом» и вовсе проиграл «Утрехту». Закономерности не усматриваете?

– Она в другом. Пока дома, при фантастической поддержке наших болельщиков, мы играем гораздо лучше, чем на выезде. Отсюда вывод – необходимо улучшать наш футбол в гостевых матчах, где появляются какие-то сложности.

– Это сложности психологического плана – ведь на выезд отправляется та же самая команда?

– Дело не в этом. В той же Голландии команда просто подустала. Понимаю, что это не оправдание, но все же определенный груз накапливается. Взять ту же игру с «Уралом» (1:1). Реализуй мы всего на один момент больше, и никто не говорил бы сейчас, что игра в Екатеринбурге у нас не получилась. Вывод: на выезде надо бережнее относиться к тому, что создаем. И вообще – улучшать игру в гостях.