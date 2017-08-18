Синицын: «Против «Црвены Звезды» сзади сыграли неаккуратно»

Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал результат первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против сербской «Црвены Звезды» (3:2), а также поделился эмоциями от вызова в сборную России.

«Это действительно неожиданно, но очень приятно. Я давно к этому шел, давно хотел, очень рад. Так сложились обстоятельства. Как узнал? Позвонил корреспондент. Потом пошли поздравления от друзей и знакомых.

Игра против сербов давалась. Были моменты, незасчитанный гол, должны были выигрывать в два мяча. Сзади неаккуратно сыграли. В Белграде будет сложная игра, но главное – победа. Болельщики «Спартака» приехали болеть за «Црвену Звезду»? Это братские команды, они друг друга поддерживали. Для нас это не открытие», – сказал вратарь.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.