Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Синицын: «Против «Црвены Звезды» сзади сыграли неаккуратно»

    Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал результат первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против сербской «Црвены Звезды» (3:2), а также поделился эмоциями от вызова в сборную России.

    «Это действительно неожиданно, но очень приятно. Я давно к этому шел, давно хотел, очень рад. Так сложились обстоятельства. Как узнал? Позвонил корреспондент. Потом пошли поздравления от друзей и знакомых.

    Игра против сербов давалась. Были моменты, незасчитанный гол, должны были выигрывать в два мяча. Сзади неаккуратно сыграли. В Белграде будет сложная игра, но главное – победа. Болельщики «Спартака» приехали болеть за «Црвену Звезду»? Это братские команды, они друг друга поддерживали. Для нас это не открытие», – сказал вратарь.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.08.2017 00:55
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 18 августа 2017, 12:15

      Андрей ты молодец!Вперед БЫКИ!Россия ждет еще одной победы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 18 августа 2017, 09:23

      ЭЙ..вы там сзади поаккуратнее...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11