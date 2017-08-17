Игрок «Црвены Звезды» Анджелкович: «Мы очень любим «Спартак»

Защитник сербской «Црвены Звезды» Душан Анджелкович дал комментарий после первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против «Краснодара» (2:3). Также игрок отметил, что весь его клуб тепло относится к московскому «Спартаку».

– Безусловно это был очень тяжелый для нас матч. Мы знали, что будем действовать с серьезным соперником, который играет в тика-така. «Быки» действуют быстро, хорошо контролируют мяч. Поэтому мы делали больший акцент на оборону. Не испугались соперника. Потом мы пропустили два гола, растерялись. Но вернулись в игру. У нас было как минимум два момента, когда мы могли взять ворота Андрея Синицына.

Считаю, что это тот результат из которого мы извлекаем пользу. Как изменился «Краснодар» после того, как я покинул эту команду? Чуть-чуть. У меня тут осталось еще очень много друзей. Хорошо, что я приехал в любимый город России, но я не рад, что попал на одну из самых сильных команд в Лиге Европы.

– Был ли гол в ворота «Црвены Звезды», который судья не засчитал?

– Да, был. Но так бывает в футболе.

– Знали, что в России у «Црвены Звезды» будет большая поддержка в лице поклонников «Спартака»?

– Конечно, это наш братский клуб, мы очень любим «Спартак».