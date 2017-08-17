Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игрок «Црвены Звезды» Анджелкович: «Мы очень любим «Спартак»

    Защитник сербской «Црвены Звезды» Душан Анджелкович дал комментарий после первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против «Краснодара» (2:3). Также игрок отметил, что весь его клуб тепло относится к московскому «Спартаку».

    – Безусловно это был очень тяжелый для нас матч. Мы знали, что будем действовать с серьезным соперником, который играет в тика-така. «Быки» действуют быстро, хорошо контролируют мяч. Поэтому мы делали больший акцент на оборону. Не испугались соперника. Потом мы пропустили два гола, растерялись. Но вернулись в игру. У нас было как минимум два момента, когда мы могли взять ворота Андрея Синицына.

    Считаю, что это тот результат из которого мы извлекаем пользу. Как изменился «Краснодар» после того, как я покинул эту команду? Чуть-чуть. У меня тут осталось еще очень много друзей. Хорошо, что я приехал в любимый город России, но я не рад, что попал на одну из самых сильных команд в Лиге Европы.

    – Был ли гол в ворота «Црвены Звезды», который судья не засчитал?

    – Да, был. Но так бывает в футболе.

    – Знали, что в России у «Црвены Звезды» будет большая поддержка в лице поклонников «Спартака»?

    – Конечно, это наш братский клуб, мы очень любим «Спартак».

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2017 23:52
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 18 августа 2017, 15:01

      у вас же газпром на футболках а не лукойл

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 18 августа 2017, 05:19

      И мы за сербов тоже!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 18 августа 2017, 00:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Глушаков бы сказал, что не было гола

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13957

      Shpion23 18 августа 2017, 00:43

      Кто-то играет в тики-таку, кто-то в тика-таку...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1138

      Andrew01 18 августа 2017, 00:05

      Спартак братский клуб, но ваш спонсор Газпром.... где подвох?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС > Andrew01 18 августа 2017, 07:27

      Сербы любят Спартак за деньги газовиков

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +108

      Kbp. V > RotBerg 18 августа 2017, 09:38

      На самом популярном клубе и рекламы на форме много

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11