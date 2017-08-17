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    ФИФА огласила имена претендентов на звание лучшего тренера года

    Международная федерация футбола огласила список специалистов, претендующих на звание лучшего тренера года. Среди номинантов значатся 12 наставников.

    Список претендентов на звание тренера года по версии ФИФА:

    Массимилиано Аллегри («Ювентус»)
    Карло Анчелотти («Бавария»)
    Антонио Конте («Челси»)
    Луис Энрике (без клуба, бывший наставник «Барселоны»)
    Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)
    Леонарду Жардим («Монако»)
    Йоахим Лев (сборная Германии)
    Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»)
    Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»)
    Диего Симеоне («Атлетико»)
    Тите (сборная Бразилии)
    Зинедин Зидан («Реал»).

    Победитель в номинации будет определен путем голосования, в котором примут участие тренеры национальных сборных, капитаны, популярные спортивные СМИ и болельщики. Голосование начнется 21 августа и и завершится 7 сентября. По его итогам будет определена тройка финалистов. 23 октября пройдет церемония награждения.

    Источник: ФИФА

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    17.08.2017 16:07
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 18 августа 2017, 09:03

      На мой взгляд тут только 2 кандидата Конте и Зидан...

      0
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 17 августа 2017, 21:21

      Массимилиано Аллегри вполне достоин!

      0
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 17 августа 2017, 20:01

      Понятно, что Зидан победит. Но хотелось бы выделить Жардима - создал команду из молодняка, которая навела шороху в европе и выиграла чемпионат.

      1
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      Рейтинг: +800

      forward33 17 августа 2017, 19:07

      Зизу лучший....за полтора года добиться таких успехов....это просто нереально круто)))

      1
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      Рейтинг: +122

      serginho8 17 августа 2017, 18:44

      ну вот что здесь делает Симеоне??7 или это за то что он ауди кап выиграл? я просто не понимаю...................

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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > serginho8 17 августа 2017, 19:20

      тебя это смущает? не имея супер состава - команда стабильно в числе 4 лучших в европе(2 финала и полуфинал)...

      а вот что здесь делает "особенный" и каталонский физрук - это да

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 17 августа 2017, 18:39

      завалить команду профессионалами и тренер года будет!!)

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 17 августа 2017, 18:36

      половину сразу убрал бы ))

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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 17 августа 2017, 18:13

      Зидан возьмет, объективно он лучший!

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      Рейтинг: +48

      Robin v. Persie 17 августа 2017, 17:59

      Почеттино, Тите, Гвардиола откуда в этом списке?!

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      Рейтинг: +28

      Trahmaster 17 августа 2017, 17:51

      Зидан и Лев. Некоторые только по звонкому имени попали сюда такие как Гвардиола и Симеоне. Они то трофеев не завоевали в этом году.

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