ФИФА огласила имена претендентов на звание лучшего тренера года

Международная федерация футбола огласила список специалистов, претендующих на звание лучшего тренера года. Среди номинантов значатся 12 наставников.

Список претендентов на звание тренера года по версии ФИФА:

Массимилиано Аллегри («Ювентус»)

Карло Анчелотти («Бавария»)

Антонио Конте («Челси»)

Луис Энрике (без клуба, бывший наставник «Барселоны»)

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

Леонарду Жардим («Монако»)

Йоахим Лев (сборная Германии)

Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»)

Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»)

Диего Симеоне («Атлетико»)

Тите (сборная Бразилии)

Зинедин Зидан («Реал»).

Победитель в номинации будет определен путем голосования, в котором примут участие тренеры национальных сборных, капитаны, популярные спортивные СМИ и болельщики. Голосование начнется 21 августа и и завершится 7 сентября. По его итогам будет определена тройка финалистов. 23 октября пройдет церемония награждения.