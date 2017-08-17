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ФИФА огласила имена претендентов на звание лучшего тренера года

17 августа 2017, 16:07
35

Международная федерация футбола огласила список специалистов, претендующих на звание лучшего тренера года. Среди номинантов значатся 12 наставников.

Список претендентов на звание тренера года по версии ФИФА:

Массимилиано Аллегри («Ювентус»)
Карло Анчелотти («Бавария»)
Антонио Конте («Челси»)
Луис Энрике (без клуба, бывший наставник «Барселоны»)
Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)
Леонарду Жардим («Монако»)
Йоахим Лев (сборная Германии)
Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»)
Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»)
Диего Симеоне («Атлетико»)
Тите (сборная Бразилии)
Зинедин Зидан («Реал»).

Победитель в номинации будет определен путем голосования, в котором примут участие тренеры национальных сборных, капитаны, популярные спортивные СМИ и болельщики. Голосование начнется 21 августа и и завершится 7 сентября. По его итогам будет определена тройка финалистов. 23 октября пройдет церемония награждения.

Источник: ФИФА
Комментарии (35)
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k4kuzma
1502975465
ну если Симеоне еще примерно понятно почему, даже без побед в чемпионате или еврокубке... то за какие заслуги здесь Маур и Гвардиола? или там как с лучшими игроками - есть опция "по умолчанию"?
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snob
1502975930
Вероятнее всего им будет Зинедин Зидан, заслужил.
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WildSvenBLR
1502977398
Зидан одназначно
Ответить
marslond
1502977425
Зизу однозначно заслужил эту премию...далее Жардим и Конте
Ответить
Superviser77
1502977502
Конечно Зидан, только Конте и Аллегри могут помешать..
Ответить
Dgad
1502977855
Однозначно Зидан. Выиграл все что можно было выиграть, не имея особо опыта работы с большим клубом.
Ответить
Томь вперёд
1502977890
Хоть и болею за Барсу, но надо признать в этом году Зидан практически вне конкуренции!
Ответить
овертайм
1502978830
зидан
Ответить
alex1951
1502979178
Бердыева забыли! Но это мое личное мнение..
Ответить
denisrebrikov
1502982799
Зидан возьмет, объективно он лучший!
Ответить
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