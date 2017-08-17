Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Полузащитник «Утрехта» Лабиад: «Жаль, что забили всего один мяч «Зениту»

    Полузащитник «Утрехта» Закария Лабиад сожалеет, что его команде удалось забить лишь один гол в ворота «Зенита» в первом матче противостояния в Лиге Европы. Футболист при этом назвал результат встречи – шикарным.

    Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Утрехт» – «Зенит» закончился со счетом 1:0. Ответная игра пройдет через неделю – в четверг, 24 августа.

    — Победа над «Зенитом» – шикарный результат, хотя жалко, что мы забили всего один мяч. Если посчитаете количество моментов у чужих ворот, то станет понятно, что мы могли забивать больше.

    — Как оцените игру «Зенита»?

    — Несмотря ни на что, «Зенит» имеет фантастическую команду с фантастическими игроками очень высокого уровня, которые могут придумать момент буквально из ничего. Тем не менее мы смогли сыграть в свой футбол и даже навязали его «Зениту». Мы прогрессируем от матча к матчу, и тут большое спасибо нужно сказать мистеру тен Хагу. Он показал нам, как нужно играть в еврокубках!

    — Чего ждать от вас в следующей игре?

    — Против «Зенита» в гостях будет очень непросто. «Зенит» должен забить дважды, чтобы пройти, так что мы знаем, что нам уж точно нужно забивать самим. Но сделать это будет тяжело.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2017 07:43
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11239

      alp 17 августа 2017, 11:27

      Да, этого очень мало... В Питере Зенит сыграет сильнее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17748

      paracetamol 17 августа 2017, 10:26

      В Питере пять получите. В виде премии.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11