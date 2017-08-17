Полузащитник «Утрехта» Лабиад: «Жаль, что забили всего один мяч «Зениту»

Полузащитник «Утрехта» Закария Лабиад сожалеет, что его команде удалось забить лишь один гол в ворота «Зенита» в первом матче противостояния в Лиге Европы. Футболист при этом назвал результат встречи – шикарным.

Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Утрехт» – «Зенит» закончился со счетом 1:0. Ответная игра пройдет через неделю – в четверг, 24 августа.

— Победа над «Зенитом» – шикарный результат, хотя жалко, что мы забили всего один мяч. Если посчитаете количество моментов у чужих ворот, то станет понятно, что мы могли забивать больше.

— Как оцените игру «Зенита»?

— Несмотря ни на что, «Зенит» имеет фантастическую команду с фантастическими игроками очень высокого уровня, которые могут придумать момент буквально из ничего. Тем не менее мы смогли сыграть в свой футбол и даже навязали его «Зениту». Мы прогрессируем от матча к матчу, и тут большое спасибо нужно сказать мистеру тен Хагу. Он показал нам, как нужно играть в еврокубках!

— Чего ждать от вас в следующей игре?

— Против «Зенита» в гостях будет очень непросто. «Зенит» должен забить дважды, чтобы пройти, так что мы знаем, что нам уж точно нужно забивать самим. Но сделать это будет тяжело.