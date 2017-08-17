Симонян не поддержал идею Кадырова о зарплатах судей

Вице-президент РФС Никита Симонян не поддержал идею Рамзана Кадырова о внесении изменений в систему оплаты труда арбитров в России.

«Судья от этого судить лучше не будет. Он судит так, как он умеет судить. Так же как игрок: будете платить в пять раз больше, а он будет играть как умеет. Причем здесь система оплаты?

Судья за судейство получает хорошие деньги. Судья не бесплатно судит.

Вопрос второй о его порядочности: симпатизирует он одной команде или нет. Если он симпатизирует одной команде в процессе игры – такого судью надо отстранять», – заявил Симонян.

Напомним, что Кадыров на своем канале в телеграме предложил ввести в чемпионате России для судей базовый оклад с бонусами.