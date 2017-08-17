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    Симонян не поддержал идею Кадырова о зарплатах судей

    Вице-президент РФС Никита Симонян не поддержал идею Рамзана Кадырова о внесении изменений в систему оплаты труда арбитров в России.

    «Судья от этого судить лучше не будет. Он судит так, как он умеет судить. Так же как игрок: будете платить в пять раз больше, а он будет играть как умеет. Причем здесь система оплаты?

    Судья за судейство получает хорошие деньги. Судья не бесплатно судит.

    Вопрос второй о его порядочности: симпатизирует он одной команде или нет. Если он симпатизирует одной команде в процессе игры – такого судью надо отстранять», – заявил Симонян.

    Напомним, что Кадыров на своем канале в телеграме предложил ввести в чемпионате России для судей базовый оклад с бонусами.

    Источник: Известия

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    17.08.2017 06:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +93

      Borz1 17 августа 2017, 10:36

      всё верно

      0
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      Рейтинг: +17748

      paracetamol 17 августа 2017, 10:19

      Никита Симонян: надбавку к зарплате судей буду платить лично Я! Из спецфонда РФС. Кому надо и за что надо!

      1
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 17 августа 2017, 09:07

      Если будем отстранять судей, то скоро Симонян будет сам судить

      0
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