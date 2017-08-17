Иванович: «Результат матча с «Утрехтом» позитивный, потому что «Зенит» мог пропустить больше»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился наблюдениями от первого матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Утрехтом» (0:1). Сербский футболист подчеркнул, что в ответной встрече с голландцами сине-бело-голубые сыграют намного лучше.

«Очень тяжелая игра. Мы потеряли очень много сил за последние недели, сегодня их не хватило.

Результат все же позитивный, потому что могли пропустить еще больше, и в ответной игре было бы еще тяжелее. К ответной игре должны восстановиться, набраться свежести, и, наверное, все будет по-другому. Свежесть должна быть – мы хорошо поработали на сборах, сейчас надо просто восстановиться.

Думаю, ответная игра будет совсем другой, мы сыграем намного лучше. Даже если бы сегодня счет был 0:0, нам все равно нужно было бы забивать дома. Должны играть быстрее, больше держать мяч. Надеюсь, в нападении будет больше скорости и забеганий за спину», – сказал Иванович.

Напомним, что ответный матч «Зенит» – «Утрехт» пройдет в Санкт-Петербурге 24 августа.