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    Иванович: «Результат матча с «Утрехтом» позитивный, потому что «Зенит» мог пропустить больше»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился наблюдениями от первого матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Утрехтом» (0:1). Сербский футболист подчеркнул, что в ответной встрече с голландцами сине-бело-голубые сыграют намного лучше.

    «Очень тяжелая игра. Мы потеряли очень много сил за последние недели, сегодня их не хватило.

    Результат все же позитивный, потому что могли пропустить еще больше, и в ответной игре было бы еще тяжелее. К ответной игре должны восстановиться, набраться свежести, и, наверное, все будет по-другому. Свежесть должна быть – мы хорошо поработали на сборах, сейчас надо просто восстановиться.

    Думаю, ответная игра будет совсем другой, мы сыграем намного лучше. Даже если бы сегодня счет был 0:0, нам все равно нужно было бы забивать дома. Должны играть быстрее, больше держать мяч. Надеюсь, в нападении будет больше скорости и забеганий за спину», – сказал Иванович.

    Напомним, что ответный матч «Зенит» – «Утрехт» пройдет в Санкт-Петербурге 24 августа.

    Источник: ТАСС

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    17.08.2017 00:35
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 17 августа 2017, 08:29

      Иванович: "Предлагаю все поражения со счётом 0:1 считать "положительным результатом" и выплачивать за них премиальные!!!!" :)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 17 августа 2017, 07:51

      Надеюсь, дома не повторят прошлогодней ошибки с бельгийцами, хотя, если пропустят, все может быть.

      9
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    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 17 августа 2017, 07:05

      Сколько не говори халва,во рту слаще не станет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 17 августа 2017, 07:01

      Наш главный поставщик очков в копилку кэфов УЕФА снова облажался.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      Pangolin 17 августа 2017, 06:50

      Нуху: "Результат матча с «ЦСКА» позитивный, потому что я мог забить больше"

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 17 августа 2017, 06:46

      Хорошо утешил болельщиков, скажите спасибо, что хоть так.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 17 августа 2017, 05:54

      Странный позитив - поражение... с учетом бюджетов этих клубов...

      6
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      Рейтинг: +1426

      VSt 17 августа 2017, 05:50

      Вот что делает мотивация!
      Голландцы на одном желании уделали клуб с колоссальными международными амбициями.
      Ждем от Зенита реабилитации в домашнем матче. Голландцы приедут с ещё большим желанием.

      3
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      Рейтинг: +1426

      VSt > soccerfanivan 17 августа 2017, 08:28

      Я, скорее про Газпром, который спонсирует клуб, надеясь на успех в Европе, а не про сам клуб. К сожалению.

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > VSt 17 августа 2017, 11:06

      В том то и дело, что амбиции только у Газпрома и клуба! а у игроков нет амбиций, они походу просто отрабатывают свой контракт! хотя слово отрабатывает, тут не совсем подходит! Мне кажется лучше Зениту выиграть в следующем матче или 50 тысяч человек, на своём крестовском они больше собирать не будут

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 17 августа 2017, 05:11

      0-1....Запомним этот счет.
      Брр.Иванович сам ,лично,заявляет ,что могло быть и больше...
      Хочется спросить ,а с каким Зенитом мы имеем дело?
      C Зенитом из Мухосранска или все таки из С-Петербурга?
      ............................................................................................................................................

      3
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > alex1951 17 августа 2017, 05:13

      ........................................................................................................................
      т-ссссс..манчини , тихонечько с вещичками......на выход....
      пока Миллер-Мюллер ну и тд...

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 17 августа 2017, 04:41

      Намного больше, скажите спасибо Луневу...

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