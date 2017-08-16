Бубнов – о противостоянии «Утрехта» и «Зенита»: «60 на 40 преимущество голландцев на выход в группу Лиги Европы»

Футбольный эксперт Александр Бубнов после первого матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Утрехтом» и «Зенитом» (1:0) выразил мнение, что голландская команда имеет больше шансов на попадание в групповой этап.

Ответная встреча пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге.

«Манчини не до конца разобрался со своими игроками. Строительство команды идет по ходу чемпионата. Если для РФПЛ этого уровня достаточно, то в еврокубках – нет. Проблемы еще существуют в балансировке команды. Вылет из Лиги Европы станет сильным ударом по «Зениту». Те затраты, которые они сделали на игроков, получится, что не оправдаются.

«Зениту» пойдет на руку вылет из Лиги Европы в смысле игр в чемпионате России. По той игре, которую мы увидели, где-то 60 на 40 преимущество у «Утрехта» на выход в следующий раунд турнира», – заявил Бубнов.

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