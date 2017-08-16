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  • Бубнов – о противостоянии «Утрехта» и «Зенита»: «60 на 40 преимущество голландцев на выход в группу Лиги Европы»

Бубнов – о противостоянии «Утрехта» и «Зенита»: «60 на 40 преимущество голландцев на выход в группу Лиги Европы»

16 августа 2017, 22:47
11

Футбольный эксперт Александр Бубнов после первого матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Утрехтом» и «Зенитом» (1:0) выразил мнение, что голландская команда имеет больше шансов на попадание в групповой этап.

Ответная встреча пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге.

«Манчини не до конца разобрался со своими игроками. Строительство команды идет по ходу чемпионата. Если для РФПЛ этого уровня достаточно, то в еврокубках – нет. Проблемы еще существуют в балансировке команды. Вылет из Лиги Европы станет сильным ударом по «Зениту». Те затраты, которые они сделали на игроков, получится, что не оправдаются.

«Зениту» пойдет на руку вылет из Лиги Европы в смысле игр в чемпионате России. По той игре, которую мы увидели, где-то 60 на 40 преимущество у «Утрехта» на выход в следующий раунд турнира», – заявил Бубнов.

Почему «Зенит» проваливается в Лиге Европы

Источник: Спорт FM
Лига Европы Утрехт Зенит Бубнов Александр
Комментарии (11)
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isa361
1502913475
Дома будет совсем другая игра
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raritet
1502913888
Бубнов прав. Если Спартак в свое время слил Европу, почему бы и Зениту не повторить его путь.
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paracetamol
1502913986
Бубен развернулся как флюгер. По ветру...
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Бриг
1502918290
говенная игра, плохие перспективы. не на следующий матч, а вообще в Европе. манчини ошибается. Краневитера не надо было сразу выпускать-похожую ошибку сделал Луческу в прошлом.
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Сибирь за Спартак
1502942655
Не соглашусь, дома Зенит свое возьмет и пройдет дальше.
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Приус
1502945729
Стоило ли такой огород городить с покупками, чтоб слить еврокубки, ради великой победы в РФПЛ? Не верю.
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chempion_cska
1502962546
Зенит на своем поле переиграет Утрехт с нужным для себя счетом. Удачи!
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порт
1502971954
За что я люблю прогнозы Бубнова, за то что они никогда не сбываются.
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VVM1964
1502972591
О КАК !
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Serjoga
1502987221
Зенит сейчас в кубковых матчах играет по результату! Т.е. они расчитывают на победу по итогам 2-х встреч, и им это по силам в этом раунде! Удачи!
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