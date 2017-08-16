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    Бубнов – о противостоянии «Утрехта» и «Зенита»: «60 на 40 преимущество голландцев на выход в группу Лиги Европы»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов после первого матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Утрехтом» и «Зенитом» (1:0) выразил мнение, что голландская команда имеет больше шансов на попадание в групповой этап.

    Ответная встреча пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге.

    «Манчини не до конца разобрался со своими игроками. Строительство команды идет по ходу чемпионата. Если для РФПЛ этого уровня достаточно, то в еврокубках – нет. Проблемы еще существуют в балансировке команды. Вылет из Лиги Европы станет сильным ударом по «Зениту». Те затраты, которые они сделали на игроков, получится, что не оправдаются.

    «Зениту» пойдет на руку вылет из Лиги Европы в смысле игр в чемпионате России. По той игре, которую мы увидели, где-то 60 на 40 преимущество у «Утрехта» на выход в следующий раунд турнира», – заявил Бубнов.

    Почему «Зенит» проваливается в Лиге Европы

    Источник: Спорт FM

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    16.08.2017 22:47
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 17 августа 2017, 19:27

      Зенит сейчас в кубковых матчах играет по результату! Т.е. они расчитывают на победу по итогам 2-х встреч, и им это по силам в этом раунде! Удачи!

      0
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      Рейтинг: +6309

      порт 17 августа 2017, 15:12

      За что я люблю прогнозы Бубнова, за то что они никогда не сбываются.

      1
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 17 августа 2017, 12:35

      Зенит на своем поле переиграет Утрехт с нужным для себя счетом. Удачи!

      1
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      Рейтинг: +5444

      Приус 17 августа 2017, 07:55

      Стоило ли такой огород городить с покупками, чтоб слить еврокубки, ради великой победы в РФПЛ? Не верю.

      8
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 17 августа 2017, 07:04

      Не соглашусь, дома Зенит свое возьмет и пройдет дальше.

      8
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 17 августа 2017, 00:18

      говенная игра, плохие перспективы. не на следующий матч, а вообще в Европе. манчини ошибается. Краневитера не надо было сразу выпускать-похожую ошибку сделал Луческу в прошлом.

      1
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      Рейтинг: +17748

      paracetamol 16 августа 2017, 23:06

      Бубен развернулся как флюгер. По ветру...

      2
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      Рейтинг: +4025

      raritet 16 августа 2017, 23:04

      Бубнов прав. Если Спартак в свое время слил Европу, почему бы и Зениту не повторить его путь.

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > raritet 16 августа 2017, 23:39

      не слил а его слили с позором

      1
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      Рейтинг: +1539

      isa361 16 августа 2017, 22:57

      Дома будет совсем другая игра

      4
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