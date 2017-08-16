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    Почему «Зенит» проваливается в Лиге Европы


    4.2
    Голосов: 9
    16.08.2017 21:40
    «Зенит» проиграл скромному «Утрехту» в первом матче плей-офф Лиги Европы. Александр Плеханов пытается понять, почему так случилось.

    В мае новостные порталы пестрили заголовками о сенсации в голландском чемпионате. В двухматчевом противостоянии за право представлять страну в Лиге Европы «Утрехт» прошел «АЗ». Первый матч «Утрехт» проиграл со счетом 0:3, а в ответном отыгрался и выиграл в серии пенальти. Соперник по турниру «Зениту» достался непростой.

    После провала в Санкт-Петербурге в матче предыдущего раунда, когда только игра Лодыгина спасла «Зенит» от провала, Манчини рисковать не стал. Разве что отсутствие Кузяева в стартовом составе объяснялось желанием поберечь игрока. Но даже вместо Далера на поле вышел перспективный аргентинец Краневиттер. «Зенит» адекватно оценил «Утрехт» в теории. На практике снова вышел провал.

    «Зенит» пропустил от соперника во втором тайме, проиграв с минимальным счетом. По игре «Утрехт» наиграл на куда большее преимущество, но спасали офсайды и хорошая форма Андрея Лунева. Он свой вызов в сборную заслужил, в отличие от некоторых других футболистов. В атаке ничего не показал даже разыгравшийся Кокорин. Манчини пробовал выпускать козыри со скамейки. Шанс получил даже Дмитрий Полоз, но он запомнился только ударом в сторону углового флажка.

    «Зенит» плохо действовал в атакующем созидании. Голландцы играли эмоционально и пользовались поддержкой трибун. Разница в один мяч перед домашним матчем не выглядит серьезной. Но достаточно «Утрехту» забить в России, как все станет в разы тяжелее. «Нам нужно время», – сказал после матча Роберто Манчини.

    Из известных миру игроков в составе «Утрехта» есть Урби Эмануэльсон и Закария Лабьяд. Оба – лидеры команды, ее креативные и универсальные движки. Именно Лабьяд «Зениту» сегодня забил. Теперь российской команде нужно искать ответ.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 9
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 18 августа 2017, 02:20

      "Только игра Лодыгина спасла Зенит от провала" .... дальше не читал, Лодыгин что не за Зенит играет ? Ещё один опус ...

      0
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      Рейтинг: +471

      ks75 17 августа 2017, 20:55

      А не дело ли тут в препаратах? Ведь в условиях России на них можно закрыть глаза,договориться! А вот в европе уже приходится без них гонять,вот поэтому-то и показываемая игра в корне отличается

      0
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      Рейтинг: +144

      зиргай 17 августа 2017, 16:59

      сливают бомжи ЛЕ, опыт спартака заразителен

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша 17 августа 2017, 13:46

      Сдается, им Европа нахрен не нужна, им внутренний чемпионат выиграть надо.

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > виктоша 17 августа 2017, 16:34

      тупой бред. всем надо, выходит если все вылетят то все они претенденты

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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 17 августа 2017, 12:26

      я уже изъяснялся в посте про трансферы аргентинцев в зенит. что такое кол-во легионеров приведет к тому, что будет мало сыгранности и практики и части игроков. как писал Алек_Ага ниже, собрана новая команда, которая только нарабатывает тактику, сыгрываются друг с другом. но большее колво матчей играется в рфпл, где есть лимит на забугорищще, а следовательно часть игроков будет простой скамейкой или вовсе в резерве. что это им даст? ктото просто будет выходить на поле время от времени против слабых или на замену, в кубках. да, на тренировках у них будет все получаться, да они могут иметь какие то звенья в отдельных линиях. но если основной стак будет корректироваться игроками ротации часто, ни к чему хорошему это не приведет. забугорищще не любят тупо сидеть на скамейке, они рвутся всегда играть, особенно молодь, это наши могут тупо отсиживать и зп хоботить. как по мне, в игре зенита просто еще нет химии, но через 2 месяца обязательно увидим весь рисунок манчини. вопрос только в том, будет ли скамейка и резер помогать выигрывать или просто будут затычками.

      0
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 17 августа 2017, 11:59

      Зазнались.......

      0
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      Рейтинг: +57

      Алек_Ага 17 августа 2017, 11:15

      После большого количества покупок Зенит проходит стадию становления т.е. команда в юном возрасте, а посему подвержена крутым перепадам в игре. Думаю, Манчини тренер опытный и период становления в Зените не затянется.

      3
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      Рейтинг: +11244

      alp > Алек_Ага 17 августа 2017, 11:41

      согласен на 100 про. но у нас, как всегда, нет времени на становление. еще чуть чуть, и нам останется только концентрироваться на внутреннем чемпионате

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      Рейтинг: +57

      Алек_Ага > alp 17 августа 2017, 13:51

      Вероятность такого сюжета процентов 40, потому, как нельзя недооценивать голландцев. У них 5 - 6 команд приблизительно на одном уровне, отличаясь только на длительном отрезке, а уж выдать короткую серию Утрехт способен.

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 17 августа 2017, 10:43

      Потому, что нихера ему не светит вашему зениту......только и могут говно с местного чемпионата обыгрывать................

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko > Lev Aleks 17 августа 2017, 15:28

      хорошее обозначение "Спартака"!

      0
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > Lev Aleks 17 августа 2017, 18:11

      ты идиотина,посмотри кого обыгрывал Зенит за всё время,а потом пизди микроб

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 17 августа 2017, 10:41

      Тут всё вместе наложилось и ошибка руководства зенита на тему нескончаемой скупки игроков, и Манчини, который наверное запутал и себя и команду бесконечной ротацией игроков, и да в нашем чемпионате против Зенита , так не играют, как в Европе! поэтому так всё и получилось, нужно менять психологию и играть с полной самоотдачей не щадя ни себя ни соперника! хотя бы на своём поле, ведь на них очень много людей приходит посмотреть!

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      Рейтинг: +67332

      portero 17 августа 2017, 10:21

      Манчини выставил 5 защитников в итоге ни нападения ни защиты , два аргентинца ваще мертвых , нафиг такие нужны Дриуси и Паредес явно лучше дух оборонцев, зачем Манчини поставил Жиркова и Кришито по сути на один фланг, опозорились лучше бы Кузяева с Шатов поставил хоть бы в атаке что то получалось

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      Рейтинг: +834

      val-berezko > portero 17 августа 2017, 15:30

      Согласен! выбрали игру вторым номером и получили!

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