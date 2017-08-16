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Почему «Зенит» проваливается в Лиге Европы

В мае новостные порталы пестрили заголовками о сенсации в голландском чемпионате. В двухматчевом противостоянии за право представлять страну в Лиге Европы «Утрехт» прошел «АЗ». Первый матч «Утрехт» проиграл со счетом 0:3, а в ответном отыгрался и выиграл в серии пенальти. Соперник по турниру «Зениту» достался непростой.

После провала в Санкт-Петербурге в матче предыдущего раунда, когда только игра Лодыгина спасла «Зенит» от провала, Манчини рисковать не стал. Разве что отсутствие Кузяева в стартовом составе объяснялось желанием поберечь игрока. Но даже вместо Далера на поле вышел перспективный аргентинец Краневиттер. «Зенит» адекватно оценил «Утрехт» в теории. На практике снова вышел провал.

«Зенит» пропустил от соперника во втором тайме, проиграв с минимальным счетом. По игре «Утрехт» наиграл на куда большее преимущество, но спасали офсайды и хорошая форма Андрея Лунева. Он свой вызов в сборную заслужил, в отличие от некоторых других футболистов. В атаке ничего не показал даже разыгравшийся Кокорин. Манчини пробовал выпускать козыри со скамейки. Шанс получил даже Дмитрий Полоз, но он запомнился только ударом в сторону углового флажка.

«Зенит» плохо действовал в атакующем созидании. Голландцы играли эмоционально и пользовались поддержкой трибун. Разница в один мяч перед домашним матчем не выглядит серьезной. Но достаточно «Утрехту» забить в России, как все станет в разы тяжелее. «Нам нужно время», – сказал после матча Роберто Манчини.

Из известных миру игроков в составе «Утрехта» есть Урби Эмануэльсон и Закария Лабьяд. Оба – лидеры команды, ее креативные и универсальные движки. Именно Лабьяд «Зениту» сегодня забил. Теперь российской команде нужно искать ответ.

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Лига Европы Лига Европы Зенит
Комментарии (50)
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карасевщина
1502909518
странные варианты, где самый простой "зенит слабее", накупить всяких дешевых по исполнительству аргов за переплаченное бабло не значит стать топом
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Павелий
1502917467
Потому что не всё можно купить за деньги, как в России!
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Д Альбертини
1502941469
Все базарили, вот Спартак в еврокубках обосрется! Как всегда 1-16. ))) клоуны ибаные, Где вы!? Спартак еще не играл, а вы уже обосрались все! Лол ёпта)))
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Александ1982
1502944239
интересно сравнить заплатанные ведомости игроков)) будет видно настоящую стоимость наших звезд
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Roman Armeec
1502945039
Редакторы "бомбардира" конченные писсемисты. Пишут про одни провалы да неудачи. 80% статей-негатив, заходишь и настроение портишь просто
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ateist90
1502948438
Вчера сыграли откровенно плохо. Этот матч еще раз илюстрирует зачем нужно нашим молодым игрокам играть за рубежом. Такого пресинга и давления на Зенит в нашем чемпионате на протяжении почти всего матча оказывают два три раза за весь чемпионат!


Утрехту было до фонаря кто перед ними Зенит не Зенит, они вышли рвать и метать и спасибо Луневу, что еще остались шансы пройти дальше в ЛЕ по итогам домашнего матча.


Зенит выглядел растерянным, был проигран центр поля под чистую, все подборы были за Утрехтом, отсюда и куча опасных моментов.


У Зенита можно выделить только Лунева да Кокорина с Кришито(взял себя в руки во втором тайме).


Полоз меня не приятно удивил, был какой то сонный, аморфный, без желания играть, такими темпами и дальше на банке сидеть будет.


Почему не выпустили Дзюбу во втором тайме тоже не понятно за то выпустили в конце на 2 минуты, бред. Остаеться надеяться, что дома сожем забить 2 и не пропустить;)


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prtcs
1502953461
Плохому танцору всегда яйца мешают, а здесь еще добавили сто причин.
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спанчес
1502954466
правильный ответ: зенит попросту не умеет играть в футбол
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portero
1502954474
Манчини выставил 5 защитников в итоге ни нападения ни защиты , два аргентинца ваще мертвых , нафиг такие нужны Дриуси и Паредес явно лучше дух оборонцев, зачем Манчини поставил Жиркова и Кришито по сути на один фланг, опозорились лучше бы Кузяева с Шатов поставил хоть бы в атаке что то получалось
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Алек_Ага
1502957708
После большого количества покупок Зенит проходит стадию становления т.е. команда в юном возрасте, а посему подвержена крутым перепадам в игре. Думаю, Манчини тренер опытный и период становления в Зените не затянется.
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