Почему «Зенит» проваливается в Лиге Европы

В мае новостные порталы пестрили заголовками о сенсации в голландском чемпионате. В двухматчевом противостоянии за право представлять страну в Лиге Европы «Утрехт» прошел «АЗ». Первый матч «Утрехт» проиграл со счетом 0:3, а в ответном отыгрался и выиграл в серии пенальти. Соперник по турниру «Зениту» достался непростой.

После провала в Санкт-Петербурге в матче предыдущего раунда, когда только игра Лодыгина спасла «Зенит» от провала, Манчини рисковать не стал. Разве что отсутствие Кузяева в стартовом составе объяснялось желанием поберечь игрока. Но даже вместо Далера на поле вышел перспективный аргентинец Краневиттер. «Зенит» адекватно оценил «Утрехт» в теории. На практике снова вышел провал.

«Зенит» пропустил от соперника во втором тайме, проиграв с минимальным счетом. По игре «Утрехт» наиграл на куда большее преимущество, но спасали офсайды и хорошая форма Андрея Лунева. Он свой вызов в сборную заслужил, в отличие от некоторых других футболистов. В атаке ничего не показал даже разыгравшийся Кокорин. Манчини пробовал выпускать козыри со скамейки. Шанс получил даже Дмитрий Полоз, но он запомнился только ударом в сторону углового флажка.

«Зенит» плохо действовал в атакующем созидании. Голландцы играли эмоционально и пользовались поддержкой трибун. Разница в один мяч перед домашним матчем не выглядит серьезной. Но достаточно «Утрехту» забить в России, как все станет в разы тяжелее. «Нам нужно время», – сказал после матча Роберто Манчини.

Из известных миру игроков в составе «Утрехта» есть Урби Эмануэльсон и Закария Лабьяд. Оба – лидеры команды, ее креативные и универсальные движки. Именно Лабьяд «Зениту» сегодня забил. Теперь российской команде нужно искать ответ.

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