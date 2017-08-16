Боярский: «Если бы не Лунев, «Зенит» получил бы от «Утрехта» больше»

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал итог первого матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором петербургский клуб минимально уступил «Утрехту» (0:1).

Ответная встреча пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге.

– Ставил на победу «Зенита» – 2:0, но ошибся. Достойное сопротивление оказал «Утрехт», значительно превосходивший «Зенит», который устал после матчей чемпионата. Голландцы действовали более активно и агрессивно, проявили себя настоящими бойцами и добились победы перед своими зрителями. Лунев играл лучше всех и неоднократно спасал команду. Если бы не он, получили бы больше.

– Что случилось с остальными?

– Возможно, легионеры подустали после побед. В первом тайме было понятно, что мы просто растерялись под прессингом «Утрехта». После перерыва Манчини не смог внести нужные коррективы. Было несколько возможностей у Смольникова, Кокорин здорово бил издалека, но не реализовали. Замены не были эффективны – Полоз ничего не изменил, а Дзюба поздно появился на поле.

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