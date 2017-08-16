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    «Милан» сделал предложение «Баварии» по Видалю

    Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает TVN. В услугах футболиста заинтересован «Милан». Ранее сообщалось, что игрок договорился о контракте с «Интером» на 7,5 миллиона евро в год.

    «Милан» готов заплатить требуемую сумму «Баварии», а также предлагает существенный рост зарплаты самому футболисту. Конкретные данные по переходу 30-летнего чилийца пока не раскрываются.

    В прошлом сезоне Видаль сыграл в 41 матче за «Баварию» во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2017 11:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 16 августа 2017, 20:11

      Думаю, стоит брать. Он в качестве плеймейкера может выступить.

      -2
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 16 августа 2017, 14:15

      милан обязан выиграть ле

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 16 августа 2017, 14:06

      Предложение очень заманчивое!!!!!Милану будет очень Хорошо!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 16 августа 2017, 11:44

      Хорошо, Милану бы очень подошёл, даёшь финал ЛЕ Милан-Зенит!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 16 августа 2017, 11:34

      Пока берут, надо отдавать. Мало от него толку, одни косяки, грубая игра и споры с арбитром.

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > zatonn 16 августа 2017, 11:49

      и казел пенальти не забил реалу!

      0
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      Рейтинг: -55

      Real. > Павел Буре 16 августа 2017, 13:35

      Реал не барса

      0
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