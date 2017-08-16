«Милан» сделал предложение «Баварии» по Видалю

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает TVN. В услугах футболиста заинтересован «Милан». Ранее сообщалось, что игрок договорился о контракте с «Интером» на 7,5 миллиона евро в год.

«Милан» готов заплатить требуемую сумму «Баварии», а также предлагает существенный рост зарплаты самому футболисту. Конкретные данные по переходу 30-летнего чилийца пока не раскрываются.

В прошлом сезоне Видаль сыграл в 41 матче за «Баварию» во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи.