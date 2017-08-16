Масалитин недоволен трансфером Оланаре

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин уверен, что легионеры столичного клуба пока не находятся в оптимальной форме. В этой связи он предлагает сделать ставку на молодых воспитанников клуба.

Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Янг Бойз» – ЦСКА закончился со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет в Москве 23 августа.

– В прошлом разговоре вы сказали, что игра всех нападающих ЦСКА вас не устраивает. И сегодня они себя не проявили. У Чалова и Витиньо хотя бы есть скорость. Что они делают неправильно, как ее использовать?

– Нападающим нужно играть остро. Открываться впереди. Возьмите ту же игру Смолова или Кокорина. Надо искать острое продолжение, растягивать полузащиту и защиту. Чалов играет только в края и бежит назад. Он не играет остро. Как и Оланаре. А Витиньо нужно обеспечить передачами. Он – связующий игрок между полузащитой и нападением. У него немного другие функции. Он не будет наверху бороться или цепляться за мяч внизу. Его функции – организация атаки. А Чалов и Оланаре должны атаки завершать. Витиньо и Дзагоев должны определять куда атака пойдет и каким образом, а этого пока не видно. Они техничные, но не могут сыграться. ЦСКА хорошо смотрелся, когда были в форме Дзагоев и Еременко. Они друг друга дополняли.

– Дзагоев как-то растворяется на поле. Это связано с недавней травмой?

– Конечно. Он не набрал форму. От этого многое зависит. Он много бегает, но ему не хватает функционалки, чтобы сделать завершающий пас или удар.

– Что бы сделал Павел Садырин с игроком, который вышел на поле как Аарон Оланаре?

– Вышел он неудачно. Любой игрок атаки должен создать опасный момент. Для себя или для партнера. Выйти просто так, чтобы подержать мяч – не функция нападающего. Не знаю, проходил ли бы он в дубль или был в третьем составе. У меня даже слов нет. Большая ошибка ЦСКА в этом трансфере. Тем более, он – иностранец. Он, Миланов, Натхо – это три иностранца, которых запросто можно поменять и дать дорогу молодым. Нет денег на покупки, дайте дорогу нашим молодым парням. Они не хуже никого из них. Почему молодежи не доверяют? Как тогда идти вперед? Дали шанс Чалов и Головину. Они себя проявили. Дайте шанс реализоваться! Хоть небольшой. Чуть-чуть поиграть.