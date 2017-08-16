Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Масалитин недоволен трансфером Оланаре

16 августа 2017, 09:10
4

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин уверен, что легионеры столичного клуба пока не находятся в оптимальной форме. В этой связи он предлагает сделать ставку на молодых воспитанников клуба.

Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Янг Бойз» – ЦСКА закончился со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет в Москве 23 августа.

– В прошлом разговоре вы сказали, что игра всех нападающих ЦСКА вас не устраивает. И сегодня они себя не проявили. У Чалова и Витиньо хотя бы есть скорость. Что они делают неправильно, как ее использовать?

– Нападающим нужно играть остро. Открываться впереди. Возьмите ту же игру Смолова или Кокорина. Надо искать острое продолжение, растягивать полузащиту и защиту. Чалов играет только в края и бежит назад. Он не играет остро. Как и Оланаре. А Витиньо нужно обеспечить передачами. Он – связующий игрок между полузащитой и нападением. У него немного другие функции. Он не будет наверху бороться или цепляться за мяч внизу. Его функции – организация атаки. А Чалов и Оланаре должны атаки завершать. Витиньо и Дзагоев должны определять куда атака пойдет и каким образом, а этого пока не видно. Они техничные, но не могут сыграться. ЦСКА хорошо смотрелся, когда были в форме Дзагоев и Еременко. Они друг друга дополняли.

– Дзагоев как-то растворяется на поле. Это связано с недавней травмой?

– Конечно. Он не набрал форму. От этого многое зависит. Он много бегает, но ему не хватает функционалки, чтобы сделать завершающий пас или удар.

– Что бы сделал Павел Садырин с игроком, который вышел на поле как Аарон Оланаре?

– Вышел он неудачно. Любой игрок атаки должен создать опасный момент. Для себя или для партнера. Выйти просто так, чтобы подержать мяч – не функция нападающего. Не знаю, проходил ли бы он в дубль или был в третьем составе. У меня даже слов нет. Большая ошибка ЦСКА в этом трансфере. Тем более, он – иностранец. Он, Миланов, Натхо – это три иностранца, которых запросто можно поменять и дать дорогу молодым. Нет денег на покупки, дайте дорогу нашим молодым парням. Они не хуже никого из них. Почему молодежи не доверяют? Как тогда идти вперед? Дали шанс Чалов и Головину. Они себя проявили. Дайте шанс реализоваться! Хоть небольшой. Чуть-чуть поиграть.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Лига Европы ЦСКА Масалитин Валерий Головин Александр Витиньо Чалов Федор Оланаре Аарон
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Аид666
1502864717
в ЛЧ никто им не даст, скоро будет кубок России - там можно...
Ответить
STAFOR13
1502865192
Головин это новый лидер ЦСКА, Чалов в разы лучше Оланаре, тем более молодой и наш, талант есть, так что они и будут играть, проблема в центральных защитниках, в следующем сезоне некому будет играть, нужно как минимум 2-3 хороших цз, а так в ЛЧ с такой защитой как щас ЦСКА будет катастрофически сложно играть с топовыми командами когда выйдут в группу...
Ответить
арейская
1502872947
Наконец-то что-то стоящее и разумное услышали, только суждено-ли этому сбыться, большие сомнения...
Ответить
bset
1502874410
Про Натхо зря так. Серьезно добавляет, особенно если в форме.
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
2
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
8
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
1
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
5
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+