Анри считает, что «Арсенал» сейчас находится в состоянии застоя

Бывший форвард лондонского «Арсенала» Тьерри Анри поделился видением ситуации, которая происходит в стане «канониров». Напомним, что в матче первого тура АПЛ команда с трудом выиграла у «Лестера» (4:3).

«Никакого развития в клубе я на данный момент не наблюдаю. По сути, то, что сейчас в «Арсенале», называется застоем. Если говорить про игру против «лис», то она получилась предсказуемой. У меня, например, было понимание, что в ней происходит. Обе команды имели много возможностей забить. Но «Арсенал» должен понимать, что так играть – пропускать три мяча за игру – нежелательно.

По сравнению с прошлым сезоном «Арсенал» практически ничем не изменился. Знаю лишь одно: титул берут те команды, которые много не пропускают. Например, в стартовом туре оставили ворота на замке «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Поэтому «канонирам» есть что исправлять», – заявил француз.

Анри выступал за лондонцев с 1999 по 2007 годы и успел провести 254 матча и забить 174 гола.