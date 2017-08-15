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    Анри считает, что «Арсенал» сейчас находится в состоянии застоя

    Бывший форвард лондонского «Арсенала» Тьерри Анри поделился видением ситуации, которая происходит в стане «канониров». Напомним, что в матче первого тура АПЛ команда с трудом выиграла у «Лестера» (4:3).

    «Никакого развития в клубе я на данный момент не наблюдаю. По сути, то, что сейчас в «Арсенале», называется застоем. Если говорить про игру против «лис», то она получилась предсказуемой. У меня, например, было понимание, что в ней происходит. Обе команды имели много возможностей забить. Но «Арсенал» должен понимать, что так играть – пропускать три мяча за игру – нежелательно.

    По сравнению с прошлым сезоном «Арсенал» практически ничем не изменился. Знаю лишь одно: титул берут те команды, которые много не пропускают. Например, в стартовом туре оставили ворота на замке «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Поэтому «канонирам» есть что исправлять», – заявил француз.

    Анри выступал за лондонцев с 1999 по 2007 годы и успел провести 254 матча и забить 174 гола.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    15.08.2017 19:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 16 августа 2017, 12:48

      правильно говорит, Арсенал вообще без центральных защитников на поле вышел, Холдинга и того убрали - толку не было... Нужен крутой защитник в центр, т.к. Коселни и Мустафи вдвоем не вытащат весь сезон; Нужен третий - более мобильный чем Мертезакер и надежный чем Габриел.

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