Иванович: «Утрехт» наверняка сыграет в открытый футбол, поэтому будет интересный матч»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович поделился мыслями перед первым матчем четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против голландского «Утрехта». Серб ожидает интересного поединка.

«Мы познакомились с соперником. Нас ожидает серьезное противостояние. Мы знаем, что в Нидерландах все играют в открытый футбол, все любят атаковать, так что нас ждет интересный матч. Мы считает, что Сирьель Дессер — самый опасный их футболист. У них есть еще два-три серьезных футболиста, и они сильны именно командной игрой. Надеюсь, что у нас завтра все получится.

Конечно, победы с большим счетом всегда придают уверенности команде. Мы упорно работаем, чтобы у нас получалось все то же самое в следующих матчах. Мы знаем, что каждая следующая игра будет тяжелее, что соперники настраиваются на нас. Если мы будем к этому готовы, сможем добиться хорошего результата», – подытожил Иванович.

Матч «Утрехт» – «Зенит» состоится 16 августа и начнется в 19:00 по Москве.