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    Бышовец: «У «Спартака» нет лидера, а у ЦСКА сегодня есть Головин»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от матча 6-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:1).

    По словам специалиста, в составе действующего чемпиона России нет лидера, в то время как у армейцев эту роль на себя взял Александр Головин, ставший в дерби автором голевой передачи.

    – Как вам дерби всея Руси? Были страсти, но есть мнение, что уровень показанного футбола был не очень высоким.

    – Думаю, что страсти и повлияли на результат. Игроки ЦСКА приложили максимум усилий, были больше сконцентрированы, чтобы отыграться. А «Спартак» именно в этой ситуации забыл о том, инициативу нельзя отдавать. Потому что по ходу матча ее потом почти невозможно вернуть.

    «Спартак» не дотерпел до конца матча 10 минут, потому что в команде не нашлось игрока, который задал бы нужный ритм игре, где необходимо, сделал бы паузу. Эту роль могли бы исполнить Глушаков или Фернандо, но в данном случае речь идет о совсем другом уровне мастерства, другом классе.

    – То есть, в «Спартаке» не нашлось лидера?

    – Именно так. А в ЦСКА сегодня есть Головин, который ускоряет атаку и сам может создавать острые моменты, может угрожать воротам. Именно Головин и перевернул игру. Когда ты ведешь в счете, нужны какие-то академические вещи за счет контроля мяча, пауз, чтобы выстроить оборону и сыграть на контратаках.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.08.2017 13:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 15 августа 2017, 14:11

      Головин был хорош, бесспорно. Но это не лидер. И проигрыш Спартака - несчастный случай. Уверен, в ближайшие туры все перевернется и будут говорить: вот тот самый Спартак. Комментаторов и советчиков много как обычно... Это говорит об огромной популярности Спартака в России.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 августа 2017, 13:49

      Согласен, мясные скурвились, даже Промес.

      3
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат > prezent2017 15 августа 2017, 15:11

      Зато они являются основным поставщиком субпродуктов для
      производства собачьего и кошачьего корма...:)))

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