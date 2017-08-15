Бышовец: «У «Спартака» нет лидера, а у ЦСКА сегодня есть Головин»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от матча 6-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:1).

По словам специалиста, в составе действующего чемпиона России нет лидера, в то время как у армейцев эту роль на себя взял Александр Головин, ставший в дерби автором голевой передачи.

– Как вам дерби всея Руси? Были страсти, но есть мнение, что уровень показанного футбола был не очень высоким.

– Думаю, что страсти и повлияли на результат. Игроки ЦСКА приложили максимум усилий, были больше сконцентрированы, чтобы отыграться. А «Спартак» именно в этой ситуации забыл о том, инициативу нельзя отдавать. Потому что по ходу матча ее потом почти невозможно вернуть.

«Спартак» не дотерпел до конца матча 10 минут, потому что в команде не нашлось игрока, который задал бы нужный ритм игре, где необходимо, сделал бы паузу. Эту роль могли бы исполнить Глушаков или Фернандо, но в данном случае речь идет о совсем другом уровне мастерства, другом классе.

– То есть, в «Спартаке» не нашлось лидера?

– Именно так. А в ЦСКА сегодня есть Головин, который ускоряет атаку и сам может создавать острые моменты, может угрожать воротам. Именно Головин и перевернул игру. Когда ты ведешь в счете, нужны какие-то академические вещи за счет контроля мяча, пауз, чтобы выстроить оборону и сыграть на контратаках.