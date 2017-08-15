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    Бонуччи: «Если бы я реагировал на комментарии фанатов, то покинул бы «Ювентус» еще в 2011 году»

    Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи готов забыть о своем прошлом в составе «Ювентуса», в котором он провел семь последних лет.

    «Я уже говорил, что сейчас меня волнует только «Милан», а «Ювентус» остался в прошлом. Я благодарю их за то, что они дали мне. В составе «Юве» я стал одним из лучших защитников в мире, но когда вы делаете определенный выбор, вы должны взять на себя ответственность.

    В прошлом сезоне «Ювентус» и Аллегри сделали очень точный выбор для себя, а я, соответственно, сделал свой. Он был сделан, конечно, совместно с клубом, так что не все зависело от меня. Тогда все началось с матча против «Порту», но и до этого уже были некоторые инциденты, хотя, возможно, менее заметные.

    Болельщики? Если бы я реагировал на комментарии в социальных сетях, то я бы покинул «Ювентус» еще в 2011 году и не перешел был в «Милан» сейчас. Фанаты оскорбляют меня, потому что я сменил команду. Но в социальных сетях люди могут говорить все, что хотят. Поэтому я не злюсь на них», – приводит слова Бонуччи La Gazzetta dello Sport.

    Трансфер игрока сборной Италии обошелся «Милану» в 42 миллиона евро. Бонуччи выступал за «Ювентус» с 2010 года. В составе туринской команды защитник провел 227 матчей, в которых забил 15 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2017 10:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 15 августа 2017, 11:17

      Вежливо всех отослал. Удачи тебе, Бонуччи, в составе Милана!

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