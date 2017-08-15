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    Райт не одобряет поведение Косты в «Челси»

    Бывший нападающий «Арсенала» Ян Райт выступил со словами критики в адрес форварда «Челси» Диего Косты, который не тренируется вместе с командой и поддерживает форму самостоятельно.

    «Я не понимаю, как профессиональные футболисты могут так поступать. Поведение Косты для меня – это просто позор.

    Он был обязан вернуться в расположение команды и ждать того, что тренер изменит свое решение. Именно в «Челси» он сделал себе имя», – заявил Райт BBC.

    Напомним, что Коста не входит в планы Антонио Конте. Клуб рассчитывает продать бразильца в текущее трансферное окно. Сам Коста заявил, что его не допустили в раздевалку команды, ограничив возможность общения с партнерами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2017 07:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +312

      Zly 15 августа 2017, 09:36

      Он же за сб.Испании заигран, значит испанец..ау редакторы

      0
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      ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Zly 15 августа 2017, 09:55

      От того что он заигран за испанцев, бразильцем быть не перестает . . .

      1
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      ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 > Zly 15 августа 2017, 11:06

      Но родом из бразилии

      0
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      Рейтинг: +150

      dvb > Zly 15 августа 2017, 15:04

      он такой же испанец как Клозе Немец.

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