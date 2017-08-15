Райт не одобряет поведение Косты в «Челси»

Бывший нападающий «Арсенала» Ян Райт выступил со словами критики в адрес форварда «Челси» Диего Косты, который не тренируется вместе с командой и поддерживает форму самостоятельно.

«Я не понимаю, как профессиональные футболисты могут так поступать. Поведение Косты для меня – это просто позор.

Он был обязан вернуться в расположение команды и ждать того, что тренер изменит свое решение. Именно в «Челси» он сделал себе имя», – заявил Райт BBC.

Напомним, что Коста не входит в планы Антонио Конте. Клуб рассчитывает продать бразильца в текущее трансферное окно. Сам Коста заявил, что его не допустили в раздевалку команды, ограничив возможность общения с партнерами.