Источник: «Челси» потратит на покупку трех футболистов 120 миллионов

Лондонский «Челси» во время летнего трансферного окна планирует приобрести трех футболистов. Речь идет о Вирджиле ван Дейке, Алексе Окслэд-Чэмберлене и Дэнни Дринкуотере.
По информации источника, действующий чемпион Англии готов потратить на покупку игроков 120 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее состав лондонского клуба пополнили Альваро Мората, Тьему Бакайоко и Антонио Рюдигер.
Источник: Mirror.co.uk
Нет Азара,Мозеса,вместо Мораты нап Бога играл(нулевый по своей сути)на что надеялся Конте не совсем ясно,3 очка на классе взять?)
Посмотрим что дальше!