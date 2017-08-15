Источник: «Челси» потратит на покупку трех футболистов 120 миллионов

Лондонский «Челси» во время летнего трансферного окна планирует приобрести трех футболистов. Речь идет о Вирджиле ван Дейке, Алексе Окслэд-Чэмберлене и Дэнни Дринкуотере.

По информации источника, действующий чемпион Англии готов потратить на покупку игроков 120 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее состав лондонского клуба пополнили Альваро Мората, Тьему Бакайоко и Антонио Рюдигер.