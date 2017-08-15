Ловчев считает Головина и Кокорина лучшими игроками РФПЛ

Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что полузащитник ЦСКА Александр Головин и нападающий «Зенита» Александр Кокорин являются лучшими игроками чемпионата России.

После шести туров в активе Головина – два гола и одна результативная передача, у Кокорина – пять забитых мячей и две голевых паса.

«На данный момент, да. Вместе с Кокориным. И вот – почему. Они единственные в РФПЛ, кто играют в современный европейский футбол. Быстро, агрессивно, четко. Думаю, такой прогресс Головина связан с тем, что он попробовал свои силы на Кубке конфедераций. Понял, к чему надо стремиться.

Кстати, интересный момент: как по-разному повлиял этот турнира на разных игроков. Головин прибавил, стал играть еще быстрее. А Глушаков и Комбаров вышли усталые, медленные. Но я считаю так: нельзя устать от футбола, а от праздника – можно.

Пора ли Головину уезжать в Европу? Нет. В следующем году ЧМ. Пусть окрепнет еще немного, покажет себя на турнире. Сейчас не факт, что, перейдя в условный «Эвертон», он там станет основным игроком», – сказал Ловчев.