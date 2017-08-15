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    Ловчев считает Головина и Кокорина лучшими игроками РФПЛ

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что полузащитник ЦСКА Александр Головин и нападающий «Зенита» Александр Кокорин являются лучшими игроками чемпионата России.

    После шести туров в активе Головина – два гола и одна результативная передача, у Кокорина – пять забитых мячей и две голевых паса.

    «На данный момент, да. Вместе с Кокориным. И вот – почему. Они единственные в РФПЛ, кто играют в современный европейский футбол. Быстро, агрессивно, четко. Думаю, такой прогресс Головина связан с тем, что он попробовал свои силы на Кубке конфедераций. Понял, к чему надо стремиться.

    Кстати, интересный момент: как по-разному повлиял этот турнира на разных игроков. Головин прибавил, стал играть еще быстрее. А Глушаков и Комбаров вышли усталые, медленные. Но я считаю так: нельзя устать от футбола, а от праздника – можно.

    Пора ли Головину уезжать в Европу? Нет. В следующем году ЧМ. Пусть окрепнет еще немного, покажет себя на турнире. Сейчас не факт, что, перейдя в условный «Эвертон», он там станет основным игроком», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.08.2017 00:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 15 августа 2017, 09:09

      Я за Головина, потом Кузяев, а потом, пока Кокорин.

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 15 августа 2017, 06:41

      Еще Кузяев нравится.

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